2 godine garancije
Snaga sušenja od 2300 W
Snažni AC motor
Brzi protok vazduha do 170 km/h*
Usmerivač za oblikovanje i zaštitu
Pro Hair Dryer ima AC motor visokih performansi sa brzinom protoka vazduha do 170 km/h*, što je 50% brže**. Napravljen je za postizanje profesionalnih, efektivnih rezultata.
Ovaj profesionalni fen za kosu proizvodi 2300W za moćni protok vazduha. Rezultujuća kombinacija snage i brzine ubrzava i olakšava sušenje i oblikovanje kose.
Naelektrisani negativni joni eliminišu statičko naelektrisanje, neguju kosu i čine kutikule vlasi glatkijim kako bi se naglasio sjaj kose. Kosa postaje glatka, blistava i poslušna.
4.8
od 5
275
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Sanjolina
02/05/2022
Srbija
Odlican proizvod
Ispuniìo i premasio sva moja ocekivanja..pametna kupovina
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS910/00 Fen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS910/00 Fen
Vanjka
01/05/2021
Srbija
Philips fen oduvek i zauvek
Philips koristim već 15 godina. Prestige Pro Hair Dryer HPS920/00 2300W je, kako mu i naziv kaže, zaista prestižan u moru izbora fenova za kosu. Ja imam baš dugu, gustu, jaku prirodnu kosu i ne odlučujem se lako da je tretiram na bilo koji način koji nije prirodan i vrlo mi je važno da feniranje ne oštećuje moju kosu, da mi ne treba mnogo vremena za sušenje, i da nakon feniranja ona ne ostane naelektrisana. Sviđa mi se i dužina kabla koja me čini mobilnijom pri feniranja.
Prednosti
Brzina i jačina
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS920/00 Fen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS920/00 Fen
RodaM
16/02/2021
Srbija
Kvalitetan i funkcionalan fen
Preporucujem fen HPS920/00 svima koji imaju problem sa susenjem kose prilikom feniranja, jer ovaj fen, osim sto je jako kvalitetan, ima dodatke koji stite kosu od pregrevanja a samim tim i isusivanja. Pored svega toga, jako lepo izgleda.
Prednosti
Kvalitetan, fukcionalan fen lepog dizajna
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS920/00 Fen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS920/00 Fen
Testirano je pomoću mlaznice od 6 mm pri brzini 2 i temperaturi 2
u odnosu na prethodnika HP4997