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  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
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  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
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  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje

2+2 produžena garancija

Prestige ProFen

HPS920/00

4.8
| (275) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
Philips Hair Dryer Prestige Pro ima snagu od 2300 W i profesionalni AC motor koji dostiže 170 km/h*, što je 50% brže**. Jedinstveni Style&Protect usmerivač omogućava profesionalno oblikovanje bez pregrevanja.
Pogledajte sve prednosti

Napravljen je za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje

  • Snaga sušenja od 2300 W

  • Snažni AC motor

  • Brzi protok vazduha do 170 km/h*

  • Usmerivač za oblikovanje i zaštitu

Moćan naizmenični motor koji brzo suši

Moćan naizmenični motor koji brzo suši

Pro Hair Dryer ima AC motor visokih performansi sa brzinom protoka vazduha do 170 km/h*, što je 50% brže**. Napravljen je za postizanje profesionalnih, efektivnih rezultata.

2300W brze snage sušenja visokih performansi

2300W brze snage sušenja visokih performansi

Ovaj profesionalni fen za kosu proizvodi 2300W za moćni protok vazduha. Rezultujuća kombinacija snage i brzine ubrzava i olakšava sušenje i oblikovanje kose.

Jonska nega za prelepu, poslušnu i sjajnu kosu

Jonska nega za prelepu, poslušnu i sjajnu kosu

Naelektrisani negativni joni eliminišu statičko naelektrisanje, neguju kosu i čine kutikule vlasi glatkijim kako bi se naglasio sjaj kose. Kosa postaje glatka, blistava i poslušna.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.8

od 5

275

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

02/05/2022

Srbija

Srbija

Odlican proizvod

Ispuniìo i premasio sva moja ocekivanja..pametna kupovina

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS910/00 Fen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS910/00 Fen

01/05/2021

Srbija

Srbija

Philips fen oduvek i zauvek

Philips koristim već 15 godina. Prestige Pro Hair Dryer HPS920/00 2300W je, kako mu i naziv kaže, zaista prestižan u moru izbora fenova za kosu. Ja imam baš dugu, gustu, jaku prirodnu kosu i ne odlučujem se lako da je tretiram na bilo koji način koji nije prirodan i vrlo mi je važno da feniranje ne oštećuje moju kosu, da mi ne treba mnogo vremena za sušenje, i da nakon feniranja ona ne ostane naelektrisana. Sviđa mi se i dužina kabla koja me čini mobilnijom pri feniranja.

Prednosti

Brzina i jačina

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS920/00 Fen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS920/00 Fen

16/02/2021

Srbija

Srbija

Kvalitetan i funkcionalan fen

Preporucujem fen HPS920/00 svima koji imaju problem sa susenjem kose prilikom feniranja, jer ovaj fen, osim sto je jako kvalitetan, ima dodatke koji stite kosu od pregrevanja a samim tim i isusivanja. Pored svega toga, jako lepo izgleda.

Prednosti

Kvalitetan, fukcionalan fen lepog dizajna

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS920/00 Fen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS920/00 Fen

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Odricanje od odgovornosti

  1. Testirano je pomoću mlaznice od 6 mm pri brzini 2 i temperaturi 2

  2. u odnosu na prethodnika HP4997