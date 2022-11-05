2 godine garancije
Obustavljeno
Titanijumske plutajuće ploče
Precizna kontrola, 230°C
Jonska nega za sjajnu kosu
Vreme zagrevanja 10 s
Profesionalne ploče obložene titanijumom za najbolje provođenje. Ovaj superiorni materijal ploče je trajan i brzo prenosi toplotu, što omogućava brzo i glatko ispravljanje.
Plutajuće ploče se pomeraju kada se primeni prejak pritisak tokom ravnanja. To štiti vlakno kose od oštećenja i tako izbegava kidanje kose.
Dugačke ploče od 100 mm omogućavaju bolji kontakt s kosom, da biste mogli da lakše i brže ostvarite savršene rezultate ispravljanja.
4.8
od 5
148
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Ceca023
05/11/2022
Srbija
Najbolja pegla kupljena ikada
Moja kosa je veoma gusta i kovrdzava, ova pegla svaku moguću neravninu ispravi. Svaka preporuka,vredna je svakog dinara.Ne šteti kosu :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS930/00 Aparat za izravnavanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS930/00 Aparat za izravnavanje kose
Joks11
14/04/2021
Srbija
Najbolja presa za kosu!
Dopada mi se kako mi kosa izgleda nakon što upotrebim ovu Philips presu. Sviđaju mi se i njene karakteristike, recimo to što se pomoću rotiranja menja i temperatura, pa mogu da podesim tačno i lako ono što želim. Brza je i praktična, zagreva se za sekundi. Mislim da će je voleti svako ko ima zahtevnu kosu, recimo loknastu po prirodi i slično.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS930/00 Aparat za izravnavanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS930/00 Aparat za izravnavanje kose
Mimi1999
20/12/2023
Hrvatska
Odlična pegla za kosu
Ova pegla je profesionalna i stvarno radi dobro svoj posao. Odlična ravna i kosa poslije bude mekana kao svila. Ne oštećuje kosu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose