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  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
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  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
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  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
  • Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča

Obustavljeno

Prestige ProAparat za izravnavanje kose

HPS930/00

4.8
| (148) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča
Philips Straightener Prestige Pro pruža brze profesionalne performanse pomoću titanijumskih plutajućih ploča. Započnite odmah uz vreme zagrevanja od samo 10 s i uživajte u optimalnoj kontroli uz digitalno podešavanje temperature.
Pogledajte sve prednosti

Profesionalno ispravljanje pomoću titanijumskih ploča

  • Titanijumske plutajuće ploče

  • Precizna kontrola, 230°C

  • Jonska nega za sjajnu kosu

  • Vreme zagrevanja 10 s

Ploče obložene titanijumom za brzo i glatko ravnanje

Ploče obložene titanijumom za brzo i glatko ravnanje

Profesionalne ploče obložene titanijumom za najbolje provođenje. Ovaj superiorni materijal ploče je trajan i brzo prenosi toplotu, što omogućava brzo i glatko ispravljanje.

Sprečite lomljenje kose uz plutajuće ploče

Sprečite lomljenje kose uz plutajuće ploče

Plutajuće ploče se pomeraju kada se primeni prejak pritisak tokom ravnanja. To štiti vlakno kose od oštećenja i tako izbegava kidanje kose.

Ploče dužine 100 mm za brzo i jednostavno ispravljanje

Ploče dužine 100 mm za brzo i jednostavno ispravljanje

Dugačke ploče od 100 mm omogućavaju bolji kontakt s kosom, da biste mogli da lakše i brže ostvarite savršene rezultate ispravljanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

148

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

05/11/2022

Srbija

Srbija

Najbolja pegla kupljena ikada

Moja kosa je veoma gusta i kovrdzava, ova pegla svaku moguću neravninu ispravi. Svaka preporuka,vredna je svakog dinara.Ne šteti kosu :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS930/00 Aparat za izravnavanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS930/00 Aparat za izravnavanje kose

14/04/2021

Srbija

Srbija

Najbolja presa za kosu!

Dopada mi se kako mi kosa izgleda nakon što upotrebim ovu Philips presu. Sviđaju mi se i njene karakteristike, recimo to što se pomoću rotiranja menja i temperatura, pa mogu da podesim tačno i lako ono što želim. Brza je i praktična, zagreva se za sekundi. Mislim da će je voleti svako ko ima zahtevnu kosu, recimo loknastu po prirodi i slično.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS930/00 Aparat za izravnavanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS930/00 Aparat za izravnavanje kose

20/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla za kosu

Ova pegla je profesionalna i stvarno radi dobro svoj posao. Odlična ravna i kosa poslije bude mekana kao svila. Ne oštećuje kosu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose

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  • Posebne ponude
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