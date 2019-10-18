ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Brijanje tik uz kožu
  • Brijanje tik uz kožu
  • Brijanje tik uz kožu
  • Brijanje tik uz kožu

Obustavljeno

Shaver series 3000Električni aparat za brijanje

HQ6640/16

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Brijanje tik uz kožu
Model HQ6640 razvijen je da bi vam pružio prijatno brijanje tik uz kožu po prihvatljivoj ceni. Sistem Reflex Action u kombinaciji sa tehnologijom Super Lift & Cut garantuje glatko i prijatno brijanje.
Pogledajte sve prednosti
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Brijanje tik uz kožu

Tehnologija brijanja Super Lift & Cut sa sistemom dva sečiva

Tehnologija brijanja Super Lift & Cut sa sistemom dva sečiva

Sistem dva sečiva na aparatu za brijanje kompanije Philips – prvo sečivo podiže dlačice, a drugo ih seče tik uz kožu.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata, čime se postiže fleksibilno, glatko brijanje.

Glave koje se zasebno pomeraju

Glave koje se zasebno pomeraju

Postavite sečiva Philips aparata za brijanje bliže koži, čime se postiže neverovatno prijanjanje.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható

Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva

15/05/2012

Polska

Polska

świetnie goli

Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana