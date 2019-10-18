2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sistem dva sečiva na aparatu za brijanje kompanije Philips – prvo sečivo podiže dlačice, a drugo ih seče tik uz kožu.
Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata, čime se postiže fleksibilno, glatko brijanje.
Postavite sečiva Philips aparata za brijanje bliže koži, čime se postiže neverovatno prijanjanje.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Laca1
18/10/2019
Magyarország
Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható
Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
mwm84
15/05/2012
Polska
świetnie goli
Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver