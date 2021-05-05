2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sistem dva sečiva na aparatu za brijanje kompanije Philips – prvo sečivo podiže dlačice, a drugo ih seče tik uz kožu.
Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata, čime se postiže fleksibilno, glatko brijanje.
Postavite sečiva Philips aparata za brijanje bliže koži, čime se postiže neverovatno prijanjanje.
5.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
wangelis40
05/05/2021
Česká republika
Super holící strojek za pár korun
Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.
Prednosti
Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic
Mane
nevšiml jsem protože je dokonalý
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver