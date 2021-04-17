2 godine garancije
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sistem dva sečiva na električnom aparatu za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože.
Za najbolje performanse, glavu za brijanje menjajte na dve godine modelom HQ55.
Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata.
4.8
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Manet.z
17/04/2021
Česká republika
Verifikovani kupac
skvělý holící strojek za dobrou cenu
Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.
Prednosti
výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení
Mane
asi nic, opět bych kupoval něco podobného
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
FANDutch49
01/11/2017
Česká republika
po celou dobu užívání holícího strojku bez chyb
strojek je na akumulátory a nikdy nezklamal, sám si nepamatuji, kdy jsem jej koupil. Spokojený zákazník
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Marek2016
09/07/2016
Polska
Bardzo dobra golarka
Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver