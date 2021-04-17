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  • Savršeno glatko, čak i na vratu
  • Savršeno glatko, čak i na vratu
  • Savršeno glatko, čak i na vratu
  • Savršeno glatko, čak i na vratu
  • Savršeno glatko, čak i na vratu
  • Savršeno glatko, čak i na vratu
  • Savršeno glatko, čak i na vratu
  • Savršeno glatko, čak i na vratu
  • Savršeno glatko, čak i na vratu
  • Savršeno glatko, čak i na vratu

Shaver series 3000Električni aparat za suvo brijanje

HQ6920/16

4.8
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Savršeno glatko, čak i na vratu
Philips električni aparat za brijanje za prijatno i glatko brijanje po pristupačnoj ceni. Sistem Reflex Action udružen je sa tehnologijom Super Lift & Cut, čime garantuje glatko i prijatno brijanje.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

CloseCut sečiva

Savršeno glatko, čak i na vratu

Tehnologija Super Lift & Cut

Tehnologija Super Lift & Cut

Sistem dva sečiva na električnom aparatu za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože.

Glave za zamenu

Za najbolje performanse, glavu za brijanje menjajte na dve godine modelom HQ55.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.8

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

skvělý holící strojek za dobrou cenu

Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.

Prednosti

výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení

Mane

asi nic, opět bych kupoval něco podobného

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

01/11/2017

Česká republika

Česká republika

po celou dobu užívání holícího strojku bez chyb

strojek je na akumulátory a nikdy nezklamal, sám si nepamatuji, kdy jsem jej koupil. Spokojený zákazník

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

09/07/2016

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka

Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

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  • Posebne ponude
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