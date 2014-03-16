2 godine garancije
Obustavljeno
Prijatno brijanje tik uz kožu
Ovaj aparat za brijanje koji može potpuno da se pere pruža vam mogućnost da ga isperete pod mlazom vode nakon svake upotrebe. Moći ćete da računate na prijatno i glatko brijanje svakoga dana.
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Verzija sa kablom za napajanje
Aparat za brijanje kompanije Philips opremljen je izuzetno tankim glavama sa prorezima koji omogućavaju brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje i najkraće čekinjaste brade.
Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata.
Profil Philips glava za brijanje koji je prilagođen konturama lica omogućava ugodan kontakt sa kožom i prijatan osećaj pri brijanju.
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Pilát
16/03/2014
Česká republika
Dobrý kup.
Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Zbych31
10/06/2014
Polska
Swietna golarka, polecam
Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver