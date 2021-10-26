2 godine garancije
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Široki skočni trimer savršen je za doterivanje zulufa i brkova.
Sistem dva sečiva na električnom aparatu za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože.
Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata.
4.8
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Astrasilva
26/10/2021
Україна
Замечательный продукт
Пользуюсь бритвой уже несколько лет. За это время внешний вид не изменился, нет ни одного пятнышка потертости. Одно время показалось что ухудшилось качество бритья, фирменных лезвий тогда не смог найти, купил подделку и очень огорчился. Вернулся к старым лезвиям и почувствовал разницу как между небом и землёй. Пользуюсь до сих пор и если вдруг придется менять, то только Филлипс.
Prednosti
1.Возможность мыть под струей воды 2. Тихая работы 3. Прочный корпус 4. Долгий срок службы аккумулятора. 5. Лезвия выше всяких похвал 5. Автономность, нет зависимости от электрической розетки
Mane
Не ищите, их нет
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
zbynio
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Tomek3333
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver