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  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu

Shaver series 3000Električni aparat za brijanje

HQ7310/16

4.8
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Prijatno brijanje tik uz kožu
Ovaj Philips aparat za brijanje koji može potpuno da se pere pruža vam mogućnost da ga isperete pod mlazom vode nakon svake upotrebe. Moći ćete da računate na prijatno i glatko brijanje svakoga dana.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Seče čak i najkraće dlačice

Prijatno brijanje tik uz kožu

Skočni trimer sa oprugom

Skočni trimer sa oprugom

Široki skočni trimer savršen je za doterivanje zulufa i brkova.

Tehnologija Super Lift & Cut

Tehnologija Super Lift & Cut

Sistem dva sečiva na električnom aparatu za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Замечательный продукт

Пользуюсь бритвой уже несколько лет. За это время внешний вид не изменился, нет ни одного пятнышка потертости. Одно время показалось что ухудшилось качество бритья, фирменных лезвий тогда не смог найти, купил подделку и очень огорчился. Вернулся к старым лезвиям и почувствовал разницу как между небом и землёй. Пользуюсь до сих пор и если вдруг придется менять, то только Филлипс.

Prednosti

1.Возможность мыть под струей воды 2. Тихая работы 3. Прочный корпус 4. Долгий срок службы аккумулятора. 5. Лезвия выше всяких похвал 5. Автономность, нет зависимости от электрической розетки

Mane

Не ищите, их нет

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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  • Povrat u roku od 30 dana