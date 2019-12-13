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  • Osećaj svežine za vreme brijanja
  • Osećaj svežine za vreme brijanja
  • Osećaj svežine za vreme brijanja
  • Osećaj svežine za vreme brijanja

NIVEA Shaver series 3000Električni aparat za brijanje

HQ7330/19

3.7
| (3) Komentari
Osećaj svežine za vreme brijanja
Koristite Philips aparat za brijanje na suvom za praktično brijanje ili sa penom za brijanje NIVEA FOR MEN za osećaj svežine za vreme brijanja.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Glatko, udobno brijanje uz osećaj svežine

Osećaj svežine za vreme brijanja

  • sa penom NIVEA FOR MEN

Pena za brijanje Ultra Glide

Pena za brijanje Ultra Glide

Tehnologija Ultra Glide u peni za brijanje omogućava osvežavajuće glatko brijanje

Mokro čišćenje

Mokro čišćenje

Koristite ovaj aparat za brijanje pod tušem da biste uštedeli na vremenu i zbog osveženja koje donosi mokro brijanje.

Seče čak i najkraće dlačice

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.7

od 5

3

Komentari

4
3
2

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

Spolehlivý

Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

07/05/2019

România

România

Practic si delicat

Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

05/10/2015

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.

Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

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