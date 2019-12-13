2 godine garancije
HQ7330/19
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
sa penom NIVEA FOR MEN
Tehnologija Ultra Glide u peni za brijanje omogućava osvežavajuće glatko brijanje
Koristite ovaj aparat za brijanje pod tušem da biste uštedeli na vremenu i zbog osveženja koje donosi mokro brijanje.
3.7
od 5
3
Komentari
Kokrsoft
13/12/2019
Česká republika
Spolehlivý
Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Silvian
07/05/2019
România
Practic si delicat
Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Jisol
05/10/2015
Česká republika
Verifikovani kupac
Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.
Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek