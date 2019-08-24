2 godine garancije
Obustavljeno
Prijatno brijanje tik uz kožu
Ovaj aparat za brijanje opremljen je jedinstvenim sistemom Precision Cutting. On ima izuzetno tanke glave za brijanje sa prorezima za brijanje dugih dlačica i otvore za brijanje najkraćih čekinja. Aparat može potpuno da se pere.
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Brzo punjenje
Aparat za brijanje kompanije Philips opremljen je izuzetno tankim glavama sa prorezima koji omogućavaju brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje i najkraće čekinjaste brade.
Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata.
Profil Philips glava za brijanje koji je prilagođen konturama lica omogućava ugodan kontakt sa kožom i prijatan osećaj pri brijanju.
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Dan Nor
24/08/2019
România
Verifikovani kupac
Un produs excelent
Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil
Prednosti
silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent
Mane
nu are
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
granol
24/02/2016
Polska
Verifikovani kupac
dobry sprzęt
ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series HQ7360 Electric shaver