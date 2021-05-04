2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Brzo punjenje
Tašna za putovanja
Aparat za brijanje kompanije Philips opremljen je izuzetno tankim glavama sa prorezima koji omogućavaju brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje i najkraće čekinjaste brade.
Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata.
Profil Philips glava za brijanje koji je prilagođen konturama lica omogućava ugodan kontakt sa kožom i prijatan osećaj pri brijanju.
4.8
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
lupus88
04/05/2021
Česká republika
Výborné holení
Stříhá i přerostlé vousy Lze mýt pod tekoucí vodou Dlouhá výdrž na jedno nabití
Prednosti
univerzálnost
Mane
žádné
Ova recenzija je napisana za 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek
Date of Use 2019-05-04
Ova recenzija je napisana za 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek
Date of Use 2019-05-04
jasiuzx
09/09/2015
Polska
Verifikovani kupac
Efektywna i solidna
Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
kaszub80
11/03/2014
Polska
Super golarka
Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver