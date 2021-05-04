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  • Prijatno brijanje tik uz kožu
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  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
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  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu
  • Prijatno brijanje tik uz kožu

Obustavljeno

7000 SeriesElektrični aparat za brijanje

HQ7380

4.8
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Prijatno brijanje tik uz kožu
Ovaj aparat za brijanje opremljen je jedinstvenim sistemom Precision Cutting. On ima izuzetno tanke glave za brijanje sa prorezima za brijanje dugih dlačica i otvore za brijanje najkraćih čekinja. Aparat može potpuno da se pere.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Seče čak i najkraće dlačice

Prijatno brijanje tik uz kožu

  • Brzo punjenje

  • Tašna za putovanja

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Aparat za brijanje kompanije Philips opremljen je izuzetno tankim glavama sa prorezima koji omogućavaju brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje i najkraće čekinjaste brade.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata.

Glave za brijanje omogućavaju prijatno brijanje

Glave za brijanje omogućavaju prijatno brijanje

Profil Philips glava za brijanje koji je prilagođen konturama lica omogućava ugodan kontakt sa kožom i prijatan osećaj pri brijanju.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.8

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborné holení

Stříhá i přerostlé vousy Lze mýt pod tekoucí vodou Dlouhá výdrž na jedno nabití

Prednosti

univerzálnost

Mane

žádné

Ova recenzija je napisana za 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek

Date of Use 2019-05-04

Ova recenzija je napisana za 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek

Date of Use 2019-05-04

09/09/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Efektywna i solidna

Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

11/03/2014

Polska

Polska

Super golarka

Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana