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Obustavljeno
HQ8100
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Tri trake za brijanje obezbeđuju 50% veću površinu brijača za brže i preciznije brijanje. *u poređenju sa standardnim rotirajućim glavama za brijanje.
Ovaj električni aparat za brijanje je opremljen izuzetno tankim glavama sa prorezima za brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje čak i najkraće čekinjaste brade.
Sistem dva sečiva na električnom aparatu za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože.
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