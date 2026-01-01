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  • Za brže i glatkije brijanje
  • Za brže i glatkije brijanje

Obustavljeno

Shaver series 3000Električni aparat za brijanje

HQ8150/16

Za brže i glatkije brijanje
Napredne Speed-XL glave za brijanje obezbeđuju 50% veću površinu brijača* za brže i glatkije brijanje. *U poređenju sa standardnim rotirajućim glavama za brijanje.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

50% veća površina brijača

Za brže i glatkije brijanje

Speed-XL glave za brijanje za brže i preciznije brijanje

Speed-XL glave za brijanje za brže i preciznije brijanje

Tri trake za brijanje obezbeđuju 50% veću površinu brijača za brže i preciznije brijanje. *u poređenju sa standardnim rotirajućim glavama za brijanje.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Ovaj električni aparat za brijanje je opremljen izuzetno tankim glavama sa prorezima za brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje čak i najkraće čekinjaste brade.

Tehnologija Super Lift & Cut

Tehnologija Super Lift & Cut

Sistem dva sečiva na električnom aparatu za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože.

Tehničke specifikacije

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