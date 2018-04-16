2 godine garancije
HQ9070/16
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sistem dva sečiva na električnom aparatu za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože.
Ovaj električni aparat za brijanje je opremljen izuzetno tankim glavama sa prorezima za brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje čak i najkraće čekinjaste brade.
Postavite oštrice bliže koži, čime se postiže neverovatno prianjanje.
3.9
od 5
11
Komentari
Емилио
16/04/2018
България
Перфектна
Ползвам я вече 10 години.Никакви забележки,бръсна се всеки ден или през ден работи безупречно,лесна за почистване,компактна,издръжлива батерия.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9070/16 Електрическа самобръсначка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9070/16 Електрическа самобръсначка
Ryszard 1
28/11/2022
Polska
O ulubionej golarce
Użytkuję tę maszynkę chyba od 15 lat a może i dłużej. Ani razu mnie nie zawiodła. Żadnego remontu. Żadnej wymiany akumulatora czy ostrzy. Cały czas goli precyzyjnie. Jest to typ HQ9070/A.
Prednosti
Trwałość. Dokładne golenie. Wygodna w podróżach czy np. w szpitalu.
Mane
Nie dostrzegam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
meowkotaw
10/04/2019
Україна
Чудова довговічна бритва
Користуюся вже понад 6 років, замінював леза один раз, працює чудово, компактна та без зайвих наворотів, просто виконує свої функції на 5 балів :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9070 Електробритва
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9070 Електробритва