ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Izuzetno glatko brijanje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Izuzetno glatko brijanje
  • Izuzetno glatko brijanje
  • Izuzetno glatko brijanje
  • Izuzetno glatko brijanje
  • Izuzetno glatko brijanje
  • Izuzetno glatko brijanje
  • Izuzetno glatko brijanje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Izuzetno glatko brijanje
  • Izuzetno glatko brijanje
  • Izuzetno glatko brijanje
  • Izuzetno glatko brijanje
  • Izuzetno glatko brijanje
  • Izuzetno glatko brijanje

SmartTouch-XLElektrični aparat za brijanje

HQ9070/16

3.9
| (11) Komentari
Izuzetno glatko brijanje
Za muškarce koji žele samo ono najbolje, ovaj dvoglavi aparat za brijanje SmartTouch-XL spaja Speed-XL glave za brijanje sa jedinstvenim SmartTouch Contour Following sistemom za brzo, glatko i precizno brijanje uz manje iritacija.
Pogledajte sve prednosti
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Brijanje tik uz kožu, čak i na mestima do kojih se teško dopire

Izuzetno glatko brijanje

Tehnologija Super Lift & Cut

Tehnologija Super Lift & Cut

Sistem dva sečiva na električnom aparatu za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Ovaj električni aparat za brijanje je opremljen izuzetno tankim glavama sa prorezima za brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje čak i najkraće čekinjaste brade.

Glave koje se zasebno pomeraju

Postavite oštrice bliže koži, čime se postiže neverovatno prianjanje.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

3.9

od 5

11

Komentari

4
2

16/04/2018

България

България

Перфектна

Ползвам я вече 10 години.Никакви забележки,бръсна се всеки ден или през ден работи безупречно,лесна за почистване,компактна,издръжлива батерия.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9070/16 Електрическа самобръсначка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9070/16 Електрическа самобръсначка

28/11/2022

Polska

Polska

O ulubionej golarce

Użytkuję tę maszynkę chyba od 15 lat a może i dłużej. Ani razu mnie nie zawiodła. Żadnego remontu. Żadnej wymiany akumulatora czy ostrzy. Cały czas goli precyzyjnie. Jest to typ HQ9070/A.

Prednosti

Trwałość. Dokładne golenie. Wygodna w podróżach czy np. w szpitalu.

Mane

Nie dostrzegam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna

10/04/2019

Україна

Україна

Чудова довговічна бритва

Користуюся вже понад 6 років, замінював леза один раз, працює чудово, компактна та без зайвих наворотів, просто виконує свої функції на 5 балів :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9070 Електробритва

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9070 Електробритва

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana