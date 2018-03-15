2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Omogućava da 3 glave za brijanje sve vreme propisno dodiruju kožu kako bi brijanje bilo brzo i efikasno.
Tri trake za brijanje obezbeđuju 50% veću površinu brijača za brže i preciznije brijanje. *u poređenju sa standardnim rotirajućim glavama za brijanje.
Personal Comfort Control prilagođava aparat za brijanje vašem tipu kože. Izaberite postavku „Normal“ za brzo i prijatno glatko brijanje. Izaberite postavku „Sensitive“ za prijatno i glatko brijanje koje je maksimalno prilagođeno koži.
4.8
od 5
6
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
ZOZO
15/03/2018
Česká republika
Exceletní
Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
AdamMat
06/11/2017
Polska
Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka
To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Adammat1
20/10/2017
Polska
Doskonała golarka
Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna