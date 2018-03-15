ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu

Obustavljeno

SmartTouch-XLElektrični aparat za brijanje

HQ9160

4.8
| (6) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod
Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu
Za muškarce koji žele samo ono najbolje, SmartTouch-XL spaja napredne Speed-XL glave za brijanje sa SmartTouch sistemom za prilagođavanje obliku lica za savršeno brijanje tik uz kožu, uz manje iritacije.
Pogledajte sve prednosti
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Brijanje tik uz kožu, čak i na mestima do kojih se teško dopire

Najbolji aparat za brijanje od proizvođača br. 1 na svetu

SmartTouch Contour Following: za brzo i efikasno brijanje

SmartTouch Contour Following: za brzo i efikasno brijanje

Omogućava da 3 glave za brijanje sve vreme propisno dodiruju kožu kako bi brijanje bilo brzo i efikasno.

Speed-XL glave za brijanje za brže i preciznije brijanje

Speed-XL glave za brijanje za brže i preciznije brijanje

Tri trake za brijanje obezbeđuju 50% veću površinu brijača za brže i preciznije brijanje. *u poređenju sa standardnim rotirajućim glavama za brijanje.

Personal Comfort Control se prilagođava vašem tipu kože

Personal Comfort Control se prilagođava vašem tipu kože

Personal Comfort Control prilagođava aparat za brijanje vašem tipu kože. Izaberite postavku „Normal“ za brzo i prijatno glatko brijanje. Izaberite postavku „Sensitive“ za prijatno i glatko brijanje koje je maksimalno prilagođeno koži.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

6

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

15/03/2018

Česká republika

Česká republika

Exceletní

Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

06/11/2017

Polska

Polska

Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka

To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

20/10/2017

Polska

Polska

Doskonała golarka

Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana