2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Omogućava da 3 glave za brijanje sve vreme propisno dodiruju kožu kako bi brijanje bilo brzo i efikasno.
Tri trake za brijanje obezbeđuju 50% veću površinu brijača za brže i preciznije brijanje. *u poređenju sa standardnim rotirajućim glavama za brijanje.
Personal Comfort Control prilagođava aparat za brijanje vašem tipu kože. Izaberite postavku „Normal“ za brzo i prijatno glatko brijanje. Izaberite postavku „Sensitive“ za prijatno i glatko brijanje koje je maksimalno prilagođeno koži.
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Doktor
04/04/2019
Україна
надежный и удобный продукт
очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
KJ69
10/04/2016
Polska
Najlepsza golarka jaką zrobił Philips
Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
witekp59
15/07/2015
Polska
jest doskonały
Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver