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  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje

glave za brijanje

HQ9/11

5
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Osigurajte glatko brijanje
Svake godine, sečiva pređu putanju koliko je visok Mont Everest ... 49 puta! Nakon takvog treninga, čak i najbolji materijali mogu da izgube oštrinu. Zadržite odličan rad brijača – zamenite glave za brijanje jednom u dve godine.
Pogledajte sve prednosti

Menjajte glave za brijanje na svake 2 god. da biste dobili najbolje rezultate.

Osigurajte glatko brijanje

  • TripleTrack

  • 1 glava

Tehnologija brijanja Super Lift & Cut sa sistemom dva sečiva

Tehnologija brijanja Super Lift & Cut sa sistemom dva sečiva

Sistem dva sečiva na aparatu za brijanje kompanije Philips – prvo sečivo podiže dlačice, a drugo ih seče tik uz kožu.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Aparat za brijanje kompanije Philips opremljen je izuzetno tankim glavama sa prorezima koji omogućavaju brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje i najkraće čekinjaste brade.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

17/12/2017

Slovenija

Slovenija

Odlično

Brivne glave so odlične, le kar težko jih je dobiti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerTouch HQ9/50 brivne glave

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerTouch HQ9/50 brivne glave

08/03/2015

България

България

Отлични характеристики.

Перфектна. 3 години я ползвам без забележки. Za HQ8260

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerTouch HQ9/50 бръснещи глави

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerTouch HQ9/50 бръснещи глави

04/03/2021

Polska

Polska

Lepszej nie ma!

Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.

Prednosti

Precyzja

Mane

Nie ma. To jest ideał.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerTouch HQ9/50 głowice golące

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  • Posebne ponude
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