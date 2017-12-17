2 godine garancije
TripleTrack
1 glava
Sistem dva sečiva na aparatu za brijanje kompanije Philips – prvo sečivo podiže dlačice, a drugo ih seče tik uz kožu.
Aparat za brijanje kompanije Philips opremljen je izuzetno tankim glavama sa prorezima koji omogućavaju brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje i najkraće čekinjaste brade.
Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata.
5.0
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
JožeS
17/12/2017
Slovenija
Odlično
Brivne glave so odlične, le kar težko jih je dobiti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerTouch HQ9/50 brivne glave
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerTouch HQ9/50 brivne glave
Lyubo
08/03/2015
България
Отлични характеристики.
Перфектна. 3 години я ползвам без забележки. Za HQ8260
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerTouch HQ9/50 бръснещи глави
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerTouch HQ9/50 бръснещи глави
Nabuchodonozor
04/03/2021
Polska
Lepszej nie ma!
Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.
Prednosti
Precyzja
Mane
Nie ma. To jest ideał.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerTouch HQ9/50 głowice golące