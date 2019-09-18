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        Obustavljeno

        4.5

        | (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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        Komentari

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        4.5

        od 5

        2

        Komentari

        100%

        preporučuje ovaj proizvod

        3
        2
        1

        18/09/2019

        România

        România

        IL ADOR

        AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Storcător HR1821/10

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Storcător HR1821/10

        14/08/2015

        Polska

        Polska

        Verifikovani kupac

        Fajna zabawka

        Sokowirówka ma bardzo słaby silnik. Owoce trzeba kroić na małe kawałki, najlepiej bez skórki (np. skóra z jabłek bardzo szybko blokuje pojemnik na miąższ). Urządzenie szybko się grzeje: aby napełnić dołączony 0,5 l pojemnik, trzeba robić przerwy w przygotowywaniu soku. Na potrzeby jednej osoby wystarcza.

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Sokowirówka HR1821/10

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Sokowirówka HR1821/10

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        • Povrat u roku od 30 dana