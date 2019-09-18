4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
MONICA33
18/09/2019
România
IL ADOR
AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Storcător HR1821/10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Storcător HR1821/10
Joanna72
14/08/2015
Polska
Verifikovani kupac
Fajna zabawka
Sokowirówka ma bardzo słaby silnik. Owoce trzeba kroić na małe kawałki, najlepiej bez skórki (np. skóra z jabłek bardzo szybko blokuje pojemnik na miąższ). Urządzenie szybko się grzeje: aby napełnić dołączony 0,5 l pojemnik, trzeba robić przerwy w przygotowywaniu soku. Na potrzeby jednej osoby wystarcza.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Sokowirówka HR1821/10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Sokowirówka HR1821/10