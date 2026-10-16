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  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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HS740 Blade RefillZamenske glave za električno brijanje

HS740/15

4.8

| (157) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod

Čisto brijanje, nežno prema koži

Head Shaver Pro zamenske glave pokreću 36 samooštrećih ComfortCut oštrica napravljenih od švedskog čelika. Zamenite ih svakih 6 meseci i vratite svoj aparat za brijanje na 100% performansi. HS740 glave odgovaraju aparatima za brijanje HS5980, HS7980 i HS9980.

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Najpoželjniji brend za električnu mušku negu na svetu1

Od svetskog brenda br. 1 za električno brijanje*

Čisto brijanje, nežno prema koži

  • Autentični originalni Philips

  • Odgovara za HS5980, HS7980, HS9980

  • Oštrice ComfortCut

  • Sistem za brijanje sa zaštitom od korozije

Od svetskog brenda br. 1 za električno brijanje*

Od svetskog brenda br. 1 za električno brijanje*

Philips Head Shaver Pro je dizajniran za detaljno brijanje koje je istovremeno prijatno za kožu. Ovo je savršen alat za one koji žele da izgledaju doterano, osećaju se samouvereno i u potpunosti se izraze.

Glatko i nežno brijanje uz ComfortCut oštrice

Glatko i nežno brijanje uz ComfortCut oštrice

Imajte čisto, prijatno brijanje uz ovaj Philips aparat. 36 ComfortCut oštrica ovog električnog aparata za brijanje seku svaku dlaku tik iznad nivoa kože kako bi vam pružili glatku i ravnomernu završnicu.

Napravljeno od švedskog čelika hirurškog kvaliteta

Napravljeno od švedskog čelika hirurškog kvaliteta

Philips Head Shaver Pro oštrice su napravljene od švedskog čelika hirurškog kvaliteta koji je otporan na koroziju i prija koži

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

157

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

16/10/2026

Srbija

Srbija

Drugačije iskustvo

ceo zivot brijam lice i glavu brijacem gilette mach 3 zadnjih godina im je kvalitet veoma opao i u potrazi sam za nekim rešenjem. kupih ovaj aparat pre neki dan. bradu od 3 dana je brijao bez problema. dlacice su tada oko 1mm. obrijao lice i bradu za oko 5 min. uglavnom doseze na sva mesta. posle brijanja je krenulo da me peče lice što se nije dešavalo ranije. i interesantno: sada, 24h posle brijanja je brada kao 3 dana posle gilette -a. Svakako Philips kaze da se treba brijati najkasnije drugog dana. sve u svemu za sad sam zadovoljan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Osnovni aparat za brijanje sa ComfortCut oštricama

Datum upotrebe 2026-10-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Osnovni aparat za brijanje sa ComfortCut oštricama

Datum upotrebe 2026-10-12

15/06/2026

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod je savršeni poklon za rođendan!

Kupila sam dečku ovaj shaver za rođendan i oduševljen je, savršen za putovanja. Drago mi je da mi je izašao na TikToku.

Prednosti

Veoma praktičan

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Datum upotrebe 2026-05-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Datum upotrebe 2026-05-28

15/06/2026

Srbija

Srbija

Brzo i glatko

Najvise mi se dopada brzina i lakoca koristenja. Takode komora koja skuplja dlacice je genijalna

Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Datum upotrebe 2026-05-07

Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Datum upotrebe 2026-05-07

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  1. Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu. 

  1. Izvor Euromonitor International Limited; maloprodajni obim, prema definiciji kategorije aparata za brijanje tela, podaci iz 2024, istraživanje sprovedeno u oktobru 2024.