Čisto brijanje, nežno prema koži
Head Shaver Pro zamenske glave pokreću 36 samooštrećih ComfortCut oštrica napravljenih od švedskog čelika. Zamenite ih svakih 6 meseci i vratite svoj aparat za brijanje na 100% performansi. HS740 glave odgovaraju aparatima za brijanje HS5980, HS7980 i HS9980.
Autentični originalni Philips
Odgovara za HS5980, HS7980, HS9980
Oštrice ComfortCut
Sistem za brijanje sa zaštitom od korozije
Philips Head Shaver Pro je dizajniran za detaljno brijanje koje je istovremeno prijatno za kožu. Ovo je savršen alat za one koji žele da izgledaju doterano, osećaju se samouvereno i u potpunosti se izraze.
Imajte čisto, prijatno brijanje uz ovaj Philips aparat. 36 ComfortCut oštrica ovog električnog aparata za brijanje seku svaku dlaku tik iznad nivoa kože kako bi vam pružili glatku i ravnomernu završnicu.
Philips Head Shaver Pro oštrice su napravljene od švedskog čelika hirurškog kvaliteta koji je otporan na koroziju i prija koži
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4.8
od 5
157
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Alexandar2
16/10/2026
Srbija
Drugačije iskustvo
ceo zivot brijam lice i glavu brijacem gilette mach 3 zadnjih godina im je kvalitet veoma opao i u potrazi sam za nekim rešenjem. kupih ovaj aparat pre neki dan. bradu od 3 dana je brijao bez problema. dlacice su tada oko 1mm. obrijao lice i bradu za oko 5 min. uglavnom doseze na sva mesta. posle brijanja je krenulo da me peče lice što se nije dešavalo ranije. i interesantno: sada, 24h posle brijanja je brada kao 3 dana posle gilette -a. Svakako Philips kaze da se treba brijati najkasnije drugog dana. sve u svemu za sad sam zadovoljan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Osnovni aparat za brijanje sa ComfortCut oštricama
Datum upotrebe 2026-10-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Osnovni aparat za brijanje sa ComfortCut oštricama
Datum upotrebe 2026-10-12
larabubamara
15/06/2026
Srbija
Deo promocije
Ovaj proizvod je savršeni poklon za rođendan!
Kupila sam dečku ovaj shaver za rođendan i oduševljen je, savršen za putovanja. Drago mi je da mi je izašao na TikToku.
Prednosti
Veoma praktičan
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Datum upotrebe 2026-05-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Datum upotrebe 2026-05-28
Riba2
15/06/2026
Srbija
Deo promocije
Brzo i glatko
Najvise mi se dopada brzina i lakoca koristenja. Takode komora koja skuplja dlacice je genijalna
Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Datum upotrebe 2026-05-07
Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Datum upotrebe 2026-05-07
Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu.
Izvor Euromonitor International Limited; maloprodajni obim, prema definiciji kategorije aparata za brijanje tela, podaci iz 2024, istraživanje sprovedeno u oktobru 2024.