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  • Hidrantni losion za brijanje
  • Hidrantni losion za brijanje

NIVEALosion za brijanje

HS800/03

Hidrantni losion za brijanje
Ova formula obogaćena je kamilicom i vitaminima za regeneraciju kože i njen zdraviji izgled.
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Samo za Philips NIVEA FOR MEN HS8000 seriju

Hidrantni losion za brijanje

Ugrađeni sistem dopunjavanja patrona

Ugrađeni sistem dopunjavanja patrona

Jednostavno upumpajte losion za brijanje NIVEA FOR MEN iz pakovanja za dopunu u Philips NIVEA FOR MEN aparat za brijanje.

NIVEA FOR MEN sistem za primenu losiona

NIVEA FOR MEN sistem za primenu losiona

NIVEA FOR MEN hidratantni losion za brijanje primenjuje se direktno na kožu

Tehničke specifikacije

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