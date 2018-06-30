Obustavljeno
4.5
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
TomekStep
30/06/2018
Polska
Dźwięk jednak robi różnicę
Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
seba0
15/07/2015
Polska
udany zakup
Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
general13
02/01/2018
Polska
Produkt daje zadowolenie z jego korzystania
Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar