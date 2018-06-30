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Obustavljeno

HTL5140B Soundbar speaker

HTL5140B/12

4.5

| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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Komentari

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4.5

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/06/2018

Polska

Polska

Dźwięk jednak robi różnicę

Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

15/07/2015

Polska

Polska

udany zakup

Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

02/01/2018

Polska

Polska

Produkt daje zadowolenie z jego korzystania

Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

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