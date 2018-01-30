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Obustavljeno

HTL5160B Soundbar speaker

HTL5160B/12

2.8

| (6) Komentari

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2.8

od 5

6

Komentari

4

30/01/2018

Slovenija

Slovenija

Super design, odličen zvok.

Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTL5160B Zvočnik Soundbar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTL5160B Zvočnik Soundbar

04/03/2016

Slovenija

Slovenija

Ta soundbar je odličen!

Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTL5160B Zvočnik Soundbar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTL5160B Zvočnik Soundbar

06/07/2017

Polska

Polska

Jestem rozczarowany

Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.

Ova recenzija je napisana za HTL5160B Soundbar

Ova recenzija je napisana za HTL5160B Soundbar

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