Obustavljeno
HTL5160B/12
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2.8
od 5
6
Komentari
Aleja84
30/01/2018
Slovenija
Super design, odličen zvok.
Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTL5160B Zvočnik Soundbar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTL5160B Zvočnik Soundbar
Dacapio
04/03/2016
Slovenija
Ta soundbar je odličen!
Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTL5160B Zvočnik Soundbar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTL5160B Zvočnik Soundbar
LuckyLuke
06/07/2017
Polska
Jestem rozczarowany
Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.
Ova recenzija je napisana za HTL5160B Soundbar
Ova recenzija je napisana za HTL5160B Soundbar