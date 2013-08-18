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HTS3510 5.1 Home theater

HTS3510/12

4.5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní

S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3510 Domácí kino 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3510 Domácí kino 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

małe a cieszy

jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

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