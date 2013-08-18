Obustavljeno
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Forsus
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní
S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3510 Domácí kino 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3510 Domácí kino 5.1
sebek79
15/05/2012
Polska
małe a cieszy
jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1