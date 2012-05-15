Obustavljeno
4.3
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
BePo
15/05/2012
Polska
idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń
Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
UKRSOAV
05/07/2019
Україна
Вартий уваги
За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3520 5.1 Home theater
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3520 5.1 Home theater
zbys156
10/11/2013
Polska
Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze
Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1