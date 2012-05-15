ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Slika pojedinačnog proizvoda

Obustavljeno

HTS3520 5.1 Home theater

HTS3520/12

4.3

| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Pogledajte sve prednosti

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.3

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń

Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

05/07/2019

Україна

Україна

Вартий уваги

За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3520 5.1 Home theater

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3520 5.1 Home theater

10/11/2013

Polska

Polska

Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze

Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana