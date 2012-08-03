Obustavljeno
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Dede
03/08/2012
Polska
W pełni udany zestaw.
Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Zibi
15/05/2012
Polska
Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd
Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1