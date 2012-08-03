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HTS3531 5.1 Home theater

HTS3531/12

4.5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

03/08/2012

Polska

Polska

W pełni udany zestaw.

Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd

Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

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