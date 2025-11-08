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Obustavljeno

HTS3538 5.1 Home theater

HTS3538/12

3

| (2) Komentari

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3.0

od 5

2

Komentari

4
3
2

08/11/2025

Česká republika

Česká republika

Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3538 Domácí kino 5.1

Datum upotrebe 2023-11-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3538 Domácí kino 5.1

Datum upotrebe 2023-11-08

01/12/2013

Polska

Polska

Tragedia to mało powiedziane....

Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.

Ova recenzija je napisana za HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

Ova recenzija je napisana za HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

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