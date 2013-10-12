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HTS3583 5.1 Home theater

HTS3583/12

4

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dodatok k mojej predošlej recenzii

Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3583 Domácí kino 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS3583 Domácí kino 5.1

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