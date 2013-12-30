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HTS5593 5.1 Home theater

HTS5593/12

4

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

30/12/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.

Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

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