Obustavljeno
4.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Mariusz56
30/12/2013
Polska
Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.
Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1