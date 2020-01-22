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Obustavljeno

Philips FidelioSoundHub HTS9241 2.1 Home theater

HTS9241/12

3.3

| (3) Komentari

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Komentari

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3.3

od 5

3

Komentari

3
2

22/01/2020

Polska

Polska

Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania

Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie

Prednosti

Wspaniały w każdym calu

Mane

nie widzę wad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Datum upotrebe 2018-12-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Datum upotrebe 2018-12-22

29/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosto.

Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

30/11/2017

Polska

Polska

ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!

Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!

Ova recenzija je napisana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Ova recenzija je napisana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

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