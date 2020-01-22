Obustavljeno
HTS9241/12
3.3
od 5
3
Komentari
Pitaszek 1970
22/01/2020
Polska
Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania
Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie
Prednosti
Wspaniały w każdym calu
Mane
nie widzę wad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Datum upotrebe 2018-12-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Datum upotrebe 2018-12-22
danielkon77
29/08/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosto.
Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Jeremii
30/11/2017
Polska
ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!
Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!
Ova recenzija je napisana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Ova recenzija je napisana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1