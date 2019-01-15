Obustavljeno
4.6
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Damzi
15/01/2019
Slovenija
Odličen.
Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS9520 5.1-kanalni domači kino
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS9520 5.1-kanalni domači kino
ocynk
19/05/2012
Polska
Spełnił oczekiwania
Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Roman
17/05/2012
Polska
fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego
To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1