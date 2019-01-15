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Obustavljeno

HTS9520 5.1 Home theater

HTS9520/12

4.6

| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.6

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

15/01/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen.

Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS9520 5.1-kanalni domači kino

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS9520 5.1-kanalni domači kino

19/05/2012

Polska

Polska

Spełnił oczekiwania

Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

17/05/2012

Polska

Polska

fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego

To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

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