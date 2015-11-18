2 godine garancije
Obustavljeno
Pakovanje sa 8 glava
Standardna veličina
Postavljanje „na klik“
Temeljna oralna higijena
Ova glava četkice Philips Sonicare ima profil posebnog oblika koji se prirodno prilagođava obliku zuba i čisti teško pristupačna mesta.
Ova glava četkice odstranjuje do 2 puta više plaka u odnosu na običnu četkicu za zube
Philips Sonicare napredna sonična tehnologija pulsira vodu između zuba, a pokreti četkice razbijaju i uklanjaju naslage, za izvanredno svakodnevno čišćenje.
4.7
od 5
160
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
ABS1
18/11/2015
Slovenija
Izjemen izdelek!
Ta izdelek uporobljam zaradi tega,ker nosim zobni aparat in je veliko boljsi kot standardna velikost.Mogoce bi bil lahko za nas nosilce ortodontskih aparatov izdelek malo cenejsi,ker se zelo hitro trosi.Pri meni traja priblizno mesec dni,ce bi pa delal kot pravijo navodila za uporabo bi pa moral menjati vsakih deset dni ali pa tudi prej.To pa absolutno ne pride v postev ze iz ekonomskega stalisca.Moja ortodontinja je ob vsakem obisku fascinirana and mojo ustno higieno zato menim,da slediti navodilom za uporabo bi bilo pomojem nepotrebno.Saj ljudfe imamo t.i. "common sense" tako,da vidimo kdaj je cas za zamenjavo.Vseeno izdelek zasluzi maksimalno stevilo tock.Kar pa zadeva obrabo pa tudi vemo,da nobena stvar ni za vecno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProResults HX6024/07 Kompaktne glave sonične zobne ščetke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProResults HX6024/07 Kompaktne glave sonične zobne ščetke
gerygez
18/02/2021
България
Verifikovani kupac
Добра почистваща площ
Малък живот на батерията. Няма калъф. Два пъти зареждане в седмицата.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProResults HX6012/07 Стандартни глави за звукова четка за зъби
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProResults HX6012/07 Стандартни глави за звукова четка за зъби
_Joe
28/09/2023
Slovensko
Som spokojný.
Hlavice na sonickú zubnú kefku sú jej nenahraditeľnou súčasťou - sú súčasťou jej funkčnosti, sú potrebně - bez toho to nejde!
Prednosti
Bezpečná integrácia s telom kefky. Dobrá kvalita štetín, správna tvrdosť štetín..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky
Odstranjuje do 2 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube