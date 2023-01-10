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  • Izuzetno nežno čišćenje. Nenadmašna prijatnost.
  • Izuzetno nežno čišćenje. Nenadmašna prijatnost.
  • Izuzetno nežno čišćenje. Nenadmašna prijatnost.
  • Izuzetno nežno čišćenje. Nenadmašna prijatnost.
  • Izuzetno nežno čišćenje. Nenadmašna prijatnost.
  • Izuzetno nežno čišćenje. Nenadmašna prijatnost.

Obustavljeno

Philips Sonicare S SensitiveStandardne glave za soničnu četkicu za zube

HX6052/07

4.8
| (102) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Izuzetno nežno čišćenje. Nenadmašna prijatnost.
Glava četkice za zube Philips Sonicare S Sensitive savršena je za korisnike sa osetljivim zubima i desnima. Dobijate efektivno čišćenje koje je nežno po desni.
Pogledajte sve prednosti

Vrhunsko čišćenje osetljivih zuba i desni

Izuzetno nežno čišćenje. Nenadmašna prijatnost.

  • Pakovanje sa 2 glave

  • Standardna veličina

  • Postavljanje „na klik“

  • Za osetljive zube i desni

Odstranjuje više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube

Odstranjuje više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube

Klinički je dokazano da gusto postavljena vlakna visokog kvaliteta uklanjaju više kamenca od ručne četkice za zube

Vlakna inovativnog dizajna nežno odstranjuju kamenac

Vlakna inovativnog dizajna nežno odstranjuju kamenac

Ova Philips Sonicare Sensitive glava četkice ima izuzetno mekana vlakna, za nežno, efektivno pranje. Oblikovana vlakna prilagođavaju se obliku vaših zuba, za izuzetno osetljiv doživljaj pranja. Takođe je dostupna u manjoj, kompaktnoj veličini, za precizno pranje.

Dizajn koji omogućava lako postavljanje glave četkice

Dizajn koji omogućava lako postavljanje glave četkice

Sensitive glava četkice savršeno odgovara svim Philips Sonicare drškama četkice, osim PowerUp Battery i Essence. Samo postavite ili skinite klikom, za laku zamenu i čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

102

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

1

10/01/2023

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Suoer

Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji

Prednosti

Doskonały

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

12/12/2022

Latvija

Latvija

Draugs jutīgām zobu smaganām

Vairāki uzgaļi dod iespēju vienu un to pašu zobubirsti izmantot vairākiem cilvēkiem - ikdienā, nomainot uzgaļus, zobbirsti izmantoju es un mans vīrs. Uzgaļi paredzēti īpaši jutīgiem zobiem un smaganām - ar daudzām citām zobubirstēm/ uzgaļiem manas zobu smaganas asiņo, taču ne ar šiem, kas ir īpaši maigi un saudzējoši.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

22/02/2022

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Kvalitní výrobek

Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby

Prednosti

Jemná vlákna

Mane

Brala bych v kompaktní velikosti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

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  • Posebne ponude
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