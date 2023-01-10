2 godine garancije
Obustavljeno
Pakovanje sa 2 glave
Standardna veličina
Postavljanje „na klik“
Za osetljive zube i desni
Klinički je dokazano da gusto postavljena vlakna visokog kvaliteta uklanjaju više kamenca od ručne četkice za zube
Ova Philips Sonicare Sensitive glava četkice ima izuzetno mekana vlakna, za nežno, efektivno pranje. Oblikovana vlakna prilagođavaju se obliku vaših zuba, za izuzetno osetljiv doživljaj pranja. Takođe je dostupna u manjoj, kompaktnoj veličini, za precizno pranje.
Sensitive glava četkice savršeno odgovara svim Philips Sonicare drškama četkice, osim PowerUp Battery i Essence. Samo postavite ili skinite klikom, za laku zamenu i čišćenje.
4.8
od 5
102
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Maria Janiak
10/01/2023
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Suoer
Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji
Prednosti
Doskonały
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
lapcija
12/12/2022
Latvija
Draugs jutīgām zobu smaganām
Vairāki uzgaļi dod iespēju vienu un to pašu zobubirsti izmantot vairākiem cilvēkiem - ikdienā, nomainot uzgaļus, zobbirsti izmantoju es un mans vīrs. Uzgaļi paredzēti īpaši jutīgiem zobiem un smaganām - ar daudzām citām zobubirstēm/ uzgaļiem manas zobu smaganas asiņo, taču ne ar šiem, kas ir īpaši maigi un saudzējoši.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Vlaska
22/02/2022
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Kvalitní výrobek
Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby
Prednosti
Jemná vlákna
Mane
Brala bych v kompaktní velikosti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku