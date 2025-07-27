2 godine garancije
Obustavljeno
HX6483/52
HX642A
Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta
Ugrađeni senzor pritiska
2 režima čišćenja
1 funkcija BrushSync
Glava četkice C3 Premium Plaque Control pruža naše najdublje čišćenje. Zahvaljujući mekim savitljivim bočnim stranama, vlakna se prilagođavaju obliku površine svakog zuba, omogućavajući 4 puta više kontakta sa površinom** i uklanjanje do 10 puta više kamenca sa nepristupačnih područja*.
Možda nećete primetiti ako previše snažno pritiskate, ali četkica za zube hoće. Ako prejako pritiskate desni, četkica će se oglasiti pulsirajućim zvukom kako bi vas podsetila da oslabite pritisak.
Bez obzira da li želite da se usredsredite na uklanjanje kamenca ili na postizanje i održavanje zdravih desni, ova četkica ima režim za vas: režim za čišćenje pruža vrhunsko čišćenje, dok režim za negu desni nudi dodatni minut pranja smanjenom snagom za nežno masiranje desni.
Razumite recenzije proizvoda
4.2
od 5
5
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
JanaZ
27/07/2025
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Spokojenost
Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.
Prednosti
Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Svatek
13/02/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
V této cenové hladině je i skvělý časovač.
Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.
Prednosti
Viz výše
Mane
Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
moordavid
10/10/2022
Magyarország
Deo promocije
Verifikovani kupac
Praktikus és egyszerű használat
Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.
Prednosti
A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.
Mane
A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube
U odnosu na DiamondClean