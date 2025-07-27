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  • Čistiji zubi. Samo nežno.
  • Čistiji zubi. Samo nežno.
  • Čistiji zubi. Samo nežno.
  • Čistiji zubi. Samo nežno.
  • Čistiji zubi. Samo nežno.
  • Čistiji zubi. Samo nežno.
  • Čistiji zubi. Samo nežno.
  • Čistiji zubi. Samo nežno.

Obustavljeno

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Sonična električna četkica za zube

HX6483/52

HX642A

4.2
| (5) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod
Čistiji zubi. Samo nežno.
Osetite razliku koju pruža nežno čišćenje pomoću našeg senzora pritiska uz uklanjanje do 10 puta više kamenca od obične četkice za zube
Pogledajte sve prednosti
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Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta

Uklanja do 10 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube

Čistiji zubi. Samo nežno.

  • Ugrađeni senzor pritiska

  • 2 režima čišćenja

  • 1 funkcija BrushSync

Poboljšani kontakt sa površinom za uklanjanje kamenca

Poboljšani kontakt sa površinom za uklanjanje kamenca

Glava četkice C3 Premium Plaque Control pruža naše najdublje čišćenje. Zahvaljujući mekim savitljivim bočnim stranama, vlakna se prilagođavaju obliku površine svakog zuba, omogućavajući 4 puta više kontakta sa površinom** i uklanjanje do 10 puta više kamenca sa nepristupačnih područja*.

Nežni podsetnik da polako i oprezno perete

Nežni podsetnik da polako i oprezno perete

Možda nećete primetiti ako previše snažno pritiskate, ali četkica za zube hoće. Ako prejako pritiskate desni, četkica će se oglasiti pulsirajućim zvukom kako bi vas podsetila da oslabite pritisak.

Režim za čišćenje i negu desni

Režim za čišćenje i negu desni

Bez obzira da li želite da se usredsredite na uklanjanje kamenca ili na postizanje i održavanje zdravih desni, ova četkica ima režim za vas: režim za čišćenje pruža vrhunsko čišćenje, dok režim za negu desni nudi dodatni minut pranja smanjenom snagom za nežno masiranje desni.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Razumite recenzije proizvoda

4.2

od 5

5

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

JanaZ

27/07/2025

Česká republika

Deo promocije

Verifikovani kupac

Spokojenost

Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.

Prednosti

Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Svatek

13/02/2024

Česká republika

Deo promocije

Verifikovani kupac

V této cenové hladině je i skvělý časovač.

Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.

Prednosti

Viz výše

Mane

Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

moordavid

10/10/2022

Magyarország

Deo promocije

Verifikovani kupac

Praktikus és egyszerű használat

Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.

Prednosti

A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.

Mane

A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

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Odricanje od odgovornosti

  1. Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube

  2. U odnosu na DiamondClean