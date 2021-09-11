2 godine garancije
Obustavljeno
Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta
1 režim
1 glava četkice
Jedinstveni dinamični pokreti električne četkice za zube Philips Sonicare nežno i efikasno dopiru u prostor između zuba i duž linije desni.
Jedinstvena glava četkice pod uglom lakše dopire do zadnjih zuba i uklanja kamenac sa nedostupnih područja.
Philips Sonicare je nežna električna četkica za proteze (glave četkice brže se habaju ako se koriste na protezi) i bezbedna je pranje zuba sa zubarskim materijalom (plombama, krunicama i oblogama), kao i parodontalne džepove.
4.7
od 5
623
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
lirofila
11/09/2021
Hrvatska
odlična četkica za zube
Do sada nikad nisam koristila električnu četkicu i oduševljena sam. Mislila sa da su mi zubi čisti do sadašnjim načinom čišćenja zuba ali ovo sada je stvarno razlika. Čak mi se čini da su i bijeliji. Kupila sam i ostalim članovima kućanstva i oni su oduševljeni.
Prednosti
Sve mi je odlično
Mane
nemam što za protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasyClean HX6511/35 Sonic electric toothbrush
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasyClean HX6511/35 Sonic electric toothbrush
papl1148
19/01/2016
Slovenija
perfektno
Brezhibno delovanje. Priporočam vsakemu, ki želi skrbeti za ustno higijeno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasyClean HX6510/22 People's Toothbrush
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasyClean HX6510/22 People's Toothbrush
izipl
23/11/2021
България
Verifikovani kupac
Моето мнение за EasyClean HX6511/35 Електрическа з
Страхотен продукт. Горещо препоръчвам. Перфектно почиства зъбната плака
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasyClean HX6511/35 Електрическа звукова четка за зъби
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasyClean HX6511/35 Електрическа звукова четка за зъби
ako se zubi peru dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta u režimu čišćenja
Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube