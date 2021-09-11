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  • Efikasnije uklanjanje zubnog kamenca
  • Efikasnije uklanjanje zubnog kamenca
  • Efikasnije uklanjanje zubnog kamenca
  • Efikasnije uklanjanje zubnog kamenca
  • Efikasnije uklanjanje zubnog kamenca
  • Efikasnije uklanjanje zubnog kamenca
  • Efikasnije uklanjanje zubnog kamenca
  • Efikasnije uklanjanje zubnog kamenca
  • Efikasnije uklanjanje zubnog kamenca
  • Efikasnije uklanjanje zubnog kamenca

Obustavljeno

Philips Sonicare EasyCleanSonična električna četkica za zube

HX6511/02

4.7
| (623) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Efikasnije uklanjanje zubnog kamenca
Jedinstvena funkcija dinamičnog čišćenja u električnoj četkici za zube Sonicare nežno i efikasno čisti između zuba i duž linije desni.
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Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta

Vrhunska Sonicare četkica za zube

Efikasnije uklanjanje zubnog kamenca

  • 1 režim

  • 1 glava četkice

Dinamični pokreti čišćenja Sonicare usmeravaju tečnost između zuba

Dinamični pokreti čišćenja Sonicare usmeravaju tečnost između zuba

Jedinstveni dinamični pokreti električne četkice za zube Philips Sonicare nežno i efikasno dopiru u prostor između zuba i duž linije desni.

Glava četkice pod uglom bolje dopire do zadnjih zuba

Glava četkice pod uglom bolje dopire do zadnjih zuba

Jedinstvena glava četkice pod uglom lakše dopire do zadnjih zuba i uklanja kamenac sa nedostupnih područja.

Klinički dokazana bezbednost i nežnost

Klinički dokazana bezbednost i nežnost

Philips Sonicare je nežna električna četkica za proteze (glave četkice brže se habaju ako se koriste na protezi) i bezbedna je pranje zuba sa zubarskim materijalom (plombama, krunicama i oblogama), kao i parodontalne džepove.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

623

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

11/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

odlična četkica za zube

Do sada nikad nisam koristila električnu četkicu i oduševljena sam. Mislila sa da su mi zubi čisti do sadašnjim načinom čišćenja zuba ali ovo sada je stvarno razlika. Čak mi se čini da su i bijeliji. Kupila sam i ostalim članovima kućanstva i oni su oduševljeni.

Prednosti

Sve mi je odlično

Mane

nemam što za protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasyClean HX6511/35 Sonic electric toothbrush

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasyClean HX6511/35 Sonic electric toothbrush

19/01/2016

Slovenija

Slovenija

perfektno

Brezhibno delovanje. Priporočam vsakemu, ki želi skrbeti za ustno higijeno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasyClean HX6510/22 People's Toothbrush

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasyClean HX6510/22 People's Toothbrush

23/11/2021

България

България

Verifikovani kupac

Моето мнение за EasyClean HX6511/35 Електрическа з

Страхотен продукт. Горещо препоръчвам. Перфектно почиства зъбната плака

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasyClean HX6511/35 Електрическа звукова четка за зъби

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasyClean HX6511/35 Електрическа звукова четка за зъби

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Odricanje od odgovornosti

  1. ako se zubi peru dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta u režimu čišćenja

  2. Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube