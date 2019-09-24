2 godine garancije
Obustavljeno
Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta
3 režima
1 glava četkice
Dinamični pokreti čišćenja koje pravi ova četkica i veća površina kontakta sa svakim zubom dokazano uklanjaju svakodnevne mrlje i pomažu vam da održite zube prirodno beljim.
2 minuta u režimu čišćenja uz dodatnih 30 sekundi u režimu izbeljivanja koji se fokusira na prednje zube. Uklanja svakodnevne mrlje, na primer od kafe, čaja, duvana i crvenog vina. Izbeljuje zube za do 2 nijanse za samo 2 nedelje.*
Za izvanredno svakodnevno čišćenje. Poboljšava delotvornost tretmana izbeljivanja.
4.7
od 5
157
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Jugoslav R.
24/09/2019
Slovenija
Verifikovani kupac
Odlično
Kvalitetna izdelava, odlično očisti zobe in enostavna za uporabu.
Prednosti
Pozitivno v vsakem pogledu.
Mane
Nimam pripomb.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HealthyWhite HX6732/37 Sonična električna zobna ščetka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HealthyWhite HX6732/37 Sonična električna zobna ščetka
Tjaša
20/08/2017
Slovenija
Super izdelek za čiste, lepe in bele zobe.
Krtačka se mi zdi super. Poleg tega, da izredno dobro očisti, tudi medzobni prostor, mi naredi zobe bolj bele. In seveda občutek svežine na zobeh, je fenomenalen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HealthyWhite HX6731/02 Sonična električna zobna ščetka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HealthyWhite HX6731/02 Sonična električna zobna ščetka
Mandy_P
27/05/2021
България
Страхотен продукт
Ползваме четките повече от 3 години. Мият страхотно, откакто ги имаме не използваме обикновени четки за зъби. След 2.5 години се усеща промяна в батериите, зареждаме ги малко по-често. Като дойде време за смяна, ще закупим отново четки на Philips.
Prednosti
По-добро миене на зъбите, надежност.
Mane
В комплекта има само едно калъфче за пътуване. Крайно неудобно за единия от хората.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HealthyWhite HX6732/37 Електрическа звукова четка за зъби
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HealthyWhite HX6732/37 Електрическа звукова четка за зъби
ako se zubi peru dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta u režimu čišćenja
Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube