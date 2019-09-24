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  • Belji i zdraviji zubi
  • Belji i zdraviji zubi
  • Belji i zdraviji zubi
  • Belji i zdraviji zubi
  • Belji i zdraviji zubi
  • Belji i zdraviji zubi
  • Belji i zdraviji zubi
  • Belji i zdraviji zubi
  • Belji i zdraviji zubi
  • Belji i zdraviji zubi
  • Belji i zdraviji zubi
  • Belji i zdraviji zubi

Obustavljeno

Philips Sonicare HealthyWhiteSonična električna četkica za zube

HX6731/02

4.7
| (157) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Belji i zdraviji zubi
Svako voli svetli, beli osmeh. Dozvolite da zablista prirodna belina vaših zuba. Električna četkica za zube Sonicare HealthyWhite dokazano odstranjuje svakodnevne naslage za samo dve nedelje, uz redovnu upotrebu režima Clean & White.
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Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta

Vrhunska četkica za belje zube

Belji i zdraviji zubi

  • 3 režima

  • 1 glava četkice

Prirodno belji zubi uz patentiranu soničnu tehnologiju

Prirodno belji zubi uz patentiranu soničnu tehnologiju

Dinamični pokreti čišćenja koje pravi ova četkica i veća površina kontakta sa svakim zubom dokazano uklanjaju svakodnevne mrlje i pomažu vam da održite zube prirodno beljim.

Režim za čišćenje i izbeljivanje dokazano uklanjanju mrlje

Režim za čišćenje i izbeljivanje dokazano uklanjanju mrlje

2 minuta u režimu čišćenja uz dodatnih 30 sekundi u režimu izbeljivanja koji se fokusira na prednje zube. Uklanja svakodnevne mrlje, na primer od kafe, čaja, duvana i crvenog vina. Izbeljuje zube za do 2 nijanse za samo 2 nedelje.*

Režim čišćenja: standardni režim od 2 minuta

Za izvanredno svakodnevno čišćenje. Poboljšava delotvornost tretmana izbeljivanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

157

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

24/09/2019

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Odlično

Kvalitetna izdelava, odlično očisti zobe in enostavna za uporabu.

Prednosti

Pozitivno v vsakem pogledu.

Mane

Nimam pripomb.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HealthyWhite HX6732/37 Sonična električna zobna ščetka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HealthyWhite HX6732/37 Sonična električna zobna ščetka

20/08/2017

Slovenija

Slovenija

Super izdelek za čiste, lepe in bele zobe.

Krtačka se mi zdi super. Poleg tega, da izredno dobro očisti, tudi medzobni prostor, mi naredi zobe bolj bele. In seveda občutek svežine na zobeh, je fenomenalen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HealthyWhite HX6731/02 Sonična električna zobna ščetka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HealthyWhite HX6731/02 Sonična električna zobna ščetka

27/05/2021

България

България

Страхотен продукт

Ползваме четките повече от 3 години. Мият страхотно, откакто ги имаме не използваме обикновени четки за зъби. След 2.5 години се усеща промяна в батериите, зареждаме ги малко по-често. Като дойде време за смяна, ще закупим отново четки на Philips.

Prednosti

По-добро миене на зъбите, надежност.

Mane

В комплекта има само едно калъфче за пътуване. Крайно неудобно за единия от хората.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HealthyWhite HX6732/37 Електрическа звукова четка за зъби

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HealthyWhite HX6732/37 Електрическа звукова четка за зъби

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Odricanje od odgovornosti

  1. ako se zubi peru dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta u režimu čišćenja

  2. Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube