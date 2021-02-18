2 godine garancije
Obustavljeno
Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta
2 režima
6 prilagodljivih postavki
1 glava četkice
Ova četkica za zube Philips Sonicare uklanja do 100% više mrlja za belje zube u roku od samo 1 nedelje.
DiamondClean su najbolje Philips Sonicare glave četkica za zube za izbeljivanje i imaju vlakna dijamantskog oblika srednje čvrstoće koja efikasno uklanjanju kamenac. Ova električna četkica za zube Philips Sonicare nudi izvanredan učinak čišćenja i belje zube od obične četkice za zube.
Režim čišćenja od 2 minuta nudi vrhunsko uklanjanje kamenca (vreme pranja zuba koje preporučuju stomatolozi). Režim izbeljivanja uklanja površinske mrlje, prosvetljuje i polira zube. Uklanja svakodnevne mrlje, poput onih od kafe, čaja, duvana i crvenog vina. Izbeljuje zube za 2 nijanse za samo 2 nedelje.
4.7
od 5
249
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
radobest
18/02/2021
България
Чудесен е
Измива зъбите до блясък и стават супер бели и искрящи
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HealthyWhite+ HX8911/01 Електрическа звукова четка за зъби
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HealthyWhite+ HX8911/01 Електрическа звукова четка за зъби
Андрей
04/12/2016
България
Видим ефект само за дни!
Премахна трайни упорити петна от кафе само за дни. Усещането за чисти зъби е ненадминато и несравнимо с други продукти.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HealthyWhite+ HX8911/01 Електрическа звукова четка за зъби
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HealthyWhite+ HX8911/01 Електрическа звукова четка за зъби
Vall
17/08/2016
България
Verifikovani kupac
Перфектна!
Перфектната четка а зъби. Притеснявах се да си я взема, заради кървене на венците. Обаче се оказа, че няма нукакъв проблем. Почиства много нежно и не създава никакво дискомфортно усещане. Подходяща е и за чувствителни зъби, защото има леки режими на работа. Става също и за по-интензивно почистване на по-високите степени. Много съм доволна. Усещането е сякаш никога до сега не си бях мила зъбите наистина.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HealthyWhite+ HX8911/04 Sonic electric toothbrush
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HealthyWhite+ HX8911/04 Sonic electric toothbrush
Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube
ako se zubi peru dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta u režimu čišćenja