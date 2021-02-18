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  • Uklanja do 100% više mrlja za samo 1 nedelju*
  • Uklanja do 100% više mrlja za samo 1 nedelju*
  • Uklanja do 100% više mrlja za samo 1 nedelju*
  • Uklanja do 100% više mrlja za samo 1 nedelju*
  • Uklanja do 100% više mrlja za samo 1 nedelju*

Obustavljeno

Philips Sonicare HealthyWhite+Sonična električna četkica za zube

HX8911/01

4.7
| (249) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Uklanja do 100% više mrlja za samo 1 nedelju*
Bezbedno ulepšavajte svoj osmeh iz dana u dan, a da ne morate da se odričete omiljene hrane i pića! Punjiva četkica za izbeljivanje zuba Philips Sonicare dokazano uklanja do 100% više mrlja za belje zube u periodu od samo 1 nedelje*.
Pogledajte sve prednosti
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Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta

*od obične četkice za zube

Uklanja do 100% više mrlja za samo 1 nedelju*

  • 2 režima

  • 6 prilagodljivih postavki

  • 1 glava četkice

Uklanja do 100% više mrlja od obične četkice za zube*

Uklanja do 100% više mrlja od obične četkice za zube*

Ova četkica za zube Philips Sonicare uklanja do 100% više mrlja za belje zube u roku od samo 1 nedelje.

Glava četkice DiamondClean za najbolje izbeljivanje zuba

Glava četkice DiamondClean za najbolje izbeljivanje zuba

DiamondClean su najbolje Philips Sonicare glave četkica za zube za izbeljivanje i imaju vlakna dijamantskog oblika srednje čvrstoće koja efikasno uklanjanju kamenac. Ova električna četkica za zube Philips Sonicare nudi izvanredan učinak čišćenja i belje zube od obične četkice za zube.

Režim za čišćenje i izbeljivanje dokazano uklanjanju mrlje

Režim za čišćenje i izbeljivanje dokazano uklanjanju mrlje

Režim čišćenja od 2 minuta nudi vrhunsko uklanjanje kamenca (vreme pranja zuba koje preporučuju stomatolozi). Režim izbeljivanja uklanja površinske mrlje, prosvetljuje i polira zube. Uklanja svakodnevne mrlje, poput onih od kafe, čaja, duvana i crvenog vina. Izbeljuje zube za 2 nijanse za samo 2 nedelje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

249

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

18/02/2021

България

България

Чудесен е

Измива зъбите до блясък и стават супер бели и искрящи

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HealthyWhite+ HX8911/01 Електрическа звукова четка за зъби

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HealthyWhite+ HX8911/01 Електрическа звукова четка за зъби

04/12/2016

България

България

Видим ефект само за дни!

Премахна трайни упорити петна от кафе само за дни. Усещането за чисти зъби е ненадминато и несравнимо с други продукти.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HealthyWhite+ HX8911/01 Електрическа звукова четка за зъби

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HealthyWhite+ HX8911/01 Електрическа звукова четка за зъби

17/08/2016

България

България

Verifikovani kupac

Перфектна!

Перфектната четка а зъби. Притеснявах се да си я взема, заради кървене на венците. Обаче се оказа, че няма нукакъв проблем. Почиства много нежно и не създава никакво дискомфортно усещане. Подходяща е и за чувствителни зъби, защото има леки режими на работа. Става също и за по-интензивно почистване на по-високите степени. Много съм доволна. Усещането е сякаш никога до сега не си бях мила зъбите наистина.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HealthyWhite+ HX8911/04 Sonic electric toothbrush

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HealthyWhite+ HX8911/04 Sonic electric toothbrush

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Odricanje od odgovornosti

  1. Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube

  2. ako se zubi peru dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta u režimu čišćenja