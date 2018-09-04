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  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni
  • Dubinsko čišćenje i zdravije desni

Obustavljeno

Philips Sonicare AdaptiveCleanStandardne glave za soničnu četkicu za zube

HX9042/07

3.7
| (10) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod
Dubinsko čišćenje i zdravije desni
Čišćenje nepristupačnih mesta sada je znatno lakše. Naša glava četkice AdaptiveClean pruža 4 puta veći kontakt sa površinom* i lako apsorbuje prekomeran pritisak pri pranju. Bez obzira na to kako perete zube, dobijate dubinsko čišćenje koje ne nadražuje desni.
Pogledajte sve prednosti

Naša glava četkice koja najtemeljnije čisti

Dubinsko čišćenje i zdravije desni

  • Pakovanje od 2

  • Standardna veličina

  • Postavljanje „na klik“

  • Najtemeljnije čišćenje

4 puta veći kontakt sa površinom* za nesmetano dubinsko čišćenje

4 puta veći kontakt sa površinom* za nesmetano dubinsko čišćenje

Naša glava četkice AdaptiveClean je jedina električna četkica za zube koja se prilagođava jedinstvenom obliku zuba i desni. Zahvaljujući mekim stranama od gume, vlakna na glavi četkice mogu da se prilagode površini svakog zuba. Ostvaruje se do 4 puta veći kontakt sa površinom* i uklanja do 10 puta više kamenca** duž linije desni i između zuba. Čak se i nepristupačna mesta dubinski čiste, a desni se ne iritiraju.

Do 2 puta povoljnije za zdravlje desni u odnosu na običnu četkicu

Do 2 puta povoljnije za zdravlje desni u odnosu na običnu četkicu

Zahvaljujući glavi četkice AdaptiveClean čak je i najdublje čišćenje nežno. Dok se sonična četkica za zube pomera duž linije desni, fleksibilne strane i vlakna glave četkice apsorbuju prekomeran pritisak. Meko tkivo oko desni je zaštićeno čak i ako previše pritiskate.

Uklanja 10 puta više kamenca** sa nepristupačnih mesta

Uklanja 10 puta više kamenca** sa nepristupačnih mesta

Naša najinovativnija glava četkice ujedno omogućava najdetaljnije čišćenje. Zahvaljujući fleksibilnom obliku, glava četkice AdaptiveClean može da ukloni do 10 puta više kamenca sa nepristupačnih mesta. Pokreti glave četkice su posebno dizajnirani da poboljšaju dejstvo dinamičnog čišćenja sonične četkice za zube kompanije Philips. Kako god da perete zube, dobijate izvanredno čišćenje koje možete da vidite i osetite.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.7

od 5

10

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

2

04/09/2018

România

România

Foarte multumit.

Recenzie din Campania Philips Aceste capete sunt cele mai bune pe care le-am avut pana acum. Spalarea este net superioara fata de cele standard si chiar fata de cele Diamond. Dupa spalare, spatiile interdentare se simt mult mai curate. Perii acestor capete se muleaza mai bine pe forma dintilor decat orice altceva am incercat pana acum.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică

13/08/2018

Polska

Polska

solidna

bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

09/01/2018

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Bardzo funkcjonalny

Polecam każdemu, nawet dla osób z wrażliwymi dziąsłami

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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  1. U poređenju sa glavom četkice DiamondClean

  2. u odnosu na običnu četkicu za zube