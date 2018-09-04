2 godine garancije
Obustavljeno
Pakovanje od 2
Standardna veličina
Postavljanje „na klik“
Najtemeljnije čišćenje
Naša glava četkice AdaptiveClean je jedina električna četkica za zube koja se prilagođava jedinstvenom obliku zuba i desni. Zahvaljujući mekim stranama od gume, vlakna na glavi četkice mogu da se prilagode površini svakog zuba. Ostvaruje se do 4 puta veći kontakt sa površinom* i uklanja do 10 puta više kamenca** duž linije desni i između zuba. Čak se i nepristupačna mesta dubinski čiste, a desni se ne iritiraju.
Zahvaljujući glavi četkice AdaptiveClean čak je i najdublje čišćenje nežno. Dok se sonična četkica za zube pomera duž linije desni, fleksibilne strane i vlakna glave četkice apsorbuju prekomeran pritisak. Meko tkivo oko desni je zaštićeno čak i ako previše pritiskate.
Naša najinovativnija glava četkice ujedno omogućava najdetaljnije čišćenje. Zahvaljujući fleksibilnom obliku, glava četkice AdaptiveClean može da ukloni do 10 puta više kamenca sa nepristupačnih mesta. Pokreti glave četkice su posebno dizajnirani da poboljšaju dejstvo dinamičnog čišćenja sonične četkice za zube kompanije Philips. Kako god da perete zube, dobijate izvanredno čišćenje koje možete da vidite i osetite.
3.7
od 5
10
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
Paulm
04/09/2018
România
Foarte multumit.
Recenzie din Campania Philips Aceste capete sunt cele mai bune pe care le-am avut pana acum. Spalarea este net superioara fata de cele standard si chiar fata de cele Diamond. Dupa spalare, spatiile interdentare se simt mult mai curate. Perii acestor capete se muleaza mai bine pe forma dintilor decat orice altceva am incercat pana acum.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică
grzegorz1111
13/08/2018
Polska
solidna
bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Aleksandra96
09/01/2018
Polska
Verifikovani kupac
Bardzo funkcjonalny
Polecam każdemu, nawet dla osób z wrażliwymi dziąsłami
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
U poređenju sa glavom četkice DiamondClean
u odnosu na običnu četkicu za zube