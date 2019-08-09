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  • Izuzetno čišćenje predela između zuba
  • Izuzetno čišćenje predela između zuba
  • Izuzetno čišćenje predela između zuba
  • Izuzetno čišćenje predela između zuba
  • Izuzetno čišćenje predela između zuba
  • Izuzetno čišćenje predela između zuba
  • Izuzetno čišćenje predela između zuba
  • Izuzetno čišćenje predela između zuba
  • Izuzetno čišćenje predela između zuba
  • Izuzetno čišćenje predela između zuba

Obustavljeno

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonična električna četkica za zube

HX9112/02

4.8
| (65) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Izuzetno čišćenje predela između zuba
Uz devet jedinstvenih opcija za pranje zuba, intuitivni senzor pritiska i naprednu tehnologiju glava četkica, Philips Sonicare FlexCare Platinum prevazilazi tradicionalno čišćenje u cilju izuzetnog odstranjivanja kamenca i poboljšanja zdravlja desni.
Pogledajte sve prednosti
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Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta

Odstranjuje do 7 puta više kamenca sa predela između zuba*

Izuzetno čišćenje predela između zuba

  • 3 režima, 3 intenziteta

  • 2 glave četkice

  • Sa senzorom pritiska

Odstranjuje do 7 puta više kamenca uz našu glavu četkice InterCare*

Odstranjuje do 7 puta više kamenca uz našu glavu četkice InterCare*

Postavite našu glavu četkice InterCare „na klik“ i poboljšajte zdravlje desni za samo 2 nedelje. Veoma duga vlakna pomažu vam da uklonite više kamenca sa nepristupačnih mesta i između zuba za zdravije desni.

Poboljšava zdravlje desni za samo 2 nedelje

Poboljšava zdravlje desni za samo 2 nedelje

Zahvaljujući optimalnom čišćenju pomoću glave četkice FlexCare, stanje desni će se poboljšati za 2 nedelje. Budući da ova četkica uklanja do 7 puta više kamenca duž linije desni u odnosu na običnu četkicu za zube, vaš osmeh će biti zdraviji nego ikada.

Odaberite jedan od 3 režima i 3 postavke intenziteta

Odaberite jedan od 3 režima i 3 postavke intenziteta

FlexCare Platinum omogućava zaista dubinsko čišćenje. Naše 3 postavke intenziteta unapređuju čišćenje, dok se 3 režima prilagođavaju vašim potrebama: režim čišćenja omogućava vrhunsko svakodnevno čišćenje, režim izbeljivanja uklanja površinske mrlje i režim temeljnog čišćenja osigurava vrhunsku oralnu higijenu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

65

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

3

09/08/2019

Slovenija

Slovenija

Odlična ščetka

Ta izdelek ima odlične lastnosti. Odlična zobna ščetka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush

10/01/2017

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Odličen izdelek

Odličen izdelek, ki ga priporočam tudi ostalim. Deluje brez težav, zobje so optimalno očiščeni, samo ščetke se težko dobijo v veleblagovnicah.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka

24/09/2017

България

България

Невероятна четка

Съпоставяне с механична четка, все едно никога досега не съм си мила зъбите. Зъбите започнаха да ми стават видимо по-бели още след. 2 седмици.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9112/12 Електрическа звукова четка за зъби

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9112/12 Електрическа звукова четка за зъби

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Odricanje od odgovornosti

  1. ako se zubi peru dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta u režimu čišćenja

  2. U poređenju sa pranjem samo pomoću obične četkice za zube