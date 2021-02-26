Obustavljeno
Izuzetno čišćenje predela između zuba
Uz devet jedinstvenih opcija za pranje zuba, intuitivni senzor pritiska i naprednu tehnologiju glava četkica, Philips Sonicare FlexCare Platinum prevazilazi tradicionalno čišćenje u cilju izuzetnog odstranjivanja kamenca i poboljšanja zdravlja desni.
3 režima, 3 intenziteta
2 glave četkice
Sa senzorom pritiska
UV sterilizacija glave četkice
Četkica za zube FlexCare Platinum nudi tri režima čišćenja: čišćenje, izbeljivanje ili nega desni i tri postavke intenziteta: nisko, srednje i visoko, tako da možete da u potpunosti prilagodite pranje zuba svojim potrebama.
Zahvaljujući specijalnom režimu za negu desni za fokusirano čišćenje smanjuje se krvarenje i upala desni, četkica za zube FlexCare Platinum klinički dokazano poboljšava zdravlje desni za samo dve nedelje.
Veoma dugačka vlakna prodiru dublje između zuba i duž linije desni, a nova glava četkice InterCare je opremljena naprednom tehnologijom čišćenja koja uklanja kamenac i polira zube, kao i vlaknima sa funkcijom podsetnika koje prelaze iz plave u belu boju kada treba da zamenite glavu četkice.
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4.9
od 5
37
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Г.П.
26/02/2021
България
Почиства зъбите по-добре от всякакви др.четки
Мн.ефективен уред - почиства идеално зъбите, ултравиолетовата светлина в контейнера дезинфектира 2 четки и/ или др.аксесоар, цветната индикация на косъма на четките ясно показва, кога да се сменят, има аксесоари за почистване и на езика - за цялостна хигиена на устната кухина. Използваме го повече от 3г - състоянието е като ново - както неостаряващият бял корпус, бутоните, така и акумулаторът, зареждащ се докрай! Практична е и кутийката, поемаща осн.уред с две четчици, както и портативното зарядно - за из път.
Prednosti
Лесни интуитивни настройки на силата и честотата, ясна индикация на параметрите, наличие на резервни консумативи с разнообразна твърдост, аксесоар за почиств. устна кухина.
Mane
Кутийката за портативен пренос не се затваря добре, трябва да се притисне напр. с ластик.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9182/10 Акумулаторна четка за зъби
Datum upotrebe 2019-02-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9182/10 Акумулаторна четка за зъби
Datum upotrebe 2019-02-26
User83
15/01/2018
България
Много ефективна и изключително лесна за употреба четка
Като цяло четката надмина очакванията ми! Страдам от кървящи венци и след вече 3 седмици употреба усещам разликата, а именно кървенето драстично намаля даже почти изчезна! Зъбите са определено поне 1 тон по бели като използвам режим грижа за венците. Чувството за измити зъби е несравнимо! Батерията е изключително издръжлива и четката разполага с удобна кутия за съхранение при пътуване. Горещо препоръчвам!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9182/10 Акумулаторна четка за зъби
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9182/10 Акумулаторна четка за зъби
RCPhil
20/11/2016
България
Verifikovani kupac
Отлино съчетание на технологии за почистване на зъбите и едновременно масажиране на венците
Интуитивно, лесно ползване. Постига се идеално почистване на зъбите при едновременно масажиране на венците с дозиран натиск (промяна на звука на вибрацията при по-силен натиск), което не позволява кървене. Съсредоточавате се върху правилния по времетраене интервал за почиастване на външни и вътрешни повърхности на зъбите и венците, без да трябва да триете четката - тя сама върши работата чрез звуковите си вибрации. След измиване на четката - има камера за съхраняване на 2 четки с таймер за ултравиолетова дезинфекция. Осен стационарното зарядно с UV - камерата, получавате и портативно зарядн заедно с кутийка за основния уред + 2 четки.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9182/10 Акумулаторна четка за зъби
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9182/10 Акумулаторна четка за зъби
Studija
U poređenju sa pranjem samo pomoću obične četkice za zube
ako se zubi peru dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta u režimu čišćenja