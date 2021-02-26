ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda

Obustavljeno

Philips Sonicare FlexCare PlatinumPunjiva četkica za zube

HX9182/10

4.9

| (37) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno čišćenje predela između zuba

Uz devet jedinstvenih opcija za pranje zuba, intuitivni senzor pritiska i naprednu tehnologiju glava četkica, Philips Sonicare FlexCare Platinum prevazilazi tradicionalno čišćenje u cilju izuzetnog odstranjivanja kamenca i poboljšanja zdravlja desni.

Pogledajte sve prednosti
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Brend br1 električnih četkica za zube koje preporučuju stomatolozi širom sveta1

Odstranjuje do 7 puta više kamenca sa predela između zuba*

Izuzetno čišćenje predela između zuba

  • 3 režima, 3 intenziteta

  • 2 glave četkice

  • Sa senzorom pritiska

  • UV sterilizacija glave četkice

Prilagodite režim i intenzitet

Prilagodite režim i intenzitet

Četkica za zube FlexCare Platinum nudi tri režima čišćenja: čišćenje, izbeljivanje ili nega desni i tri postavke intenziteta: nisko, srednje i visoko, tako da možete da u potpunosti prilagodite pranje zuba svojim potrebama.

Klinički je dokazano da poboljšava zdravlje desni za dve nedelje

Klinički je dokazano da poboljšava zdravlje desni za dve nedelje

Zahvaljujući specijalnom režimu za negu desni za fokusirano čišćenje smanjuje se krvarenje i upala desni, četkica za zube FlexCare Platinum klinički dokazano poboljšava zdravlje desni za samo dve nedelje.

Nova glava četkice InterCare omogućava napredno čišćenje prostora između zuba

Nova glava četkice InterCare omogućava napredno čišćenje prostora između zuba

Veoma dugačka vlakna prodiru dublje između zuba i duž linije desni, a nova glava četkice InterCare je opremljena naprednom tehnologijom čišćenja koja uklanja kamenac i polira zube, kao i vlaknima sa funkcijom podsetnika koje prelaze iz plave u belu boju kada treba da zamenite glavu četkice.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

37

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/02/2021

България

България

Почиства зъбите по-добре от всякакви др.четки

Мн.ефективен уред - почиства идеално зъбите, ултравиолетовата светлина в контейнера дезинфектира 2 четки и/ или др.аксесоар, цветната индикация на косъма на четките ясно показва, кога да се сменят, има аксесоари за почистване и на езика - за цялостна хигиена на устната кухина. Използваме го повече от 3г - състоянието е като ново - както неостаряващият бял корпус, бутоните, така и акумулаторът, зареждащ се докрай! Практична е и кутийката, поемаща осн.уред с две четчици, както и портативното зарядно - за из път.

Prednosti

Лесни интуитивни настройки на силата и честотата, ясна индикация на параметрите, наличие на резервни консумативи с разнообразна твърдост, аксесоар за почиств. устна кухина.

Mane

Кутийката за портативен пренос не се затваря добре, трябва да се притисне напр. с ластик.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9182/10 Акумулаторна четка за зъби

Datum upotrebe 2019-02-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9182/10 Акумулаторна четка за зъби

Datum upotrebe 2019-02-26

15/01/2018

България

България

Много ефективна и изключително лесна за употреба четка

Като цяло четката надмина очакванията ми! Страдам от кървящи венци и след вече 3 седмици употреба усещам разликата, а именно кървенето драстично намаля даже почти изчезна! Зъбите са определено поне 1 тон по бели като използвам режим грижа за венците. Чувството за измити зъби е несравнимо! Батерията е изключително издръжлива и четката разполага с удобна кутия за съхранение при пътуване. Горещо препоръчвам!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9182/10 Акумулаторна четка за зъби

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9182/10 Акумулаторна четка за зъби

20/11/2016

България

България

Verifikovani kupac

Отлино съчетание на технологии за почистване на зъбите и едновременно масажиране на венците

Интуитивно, лесно ползване. Постига се идеално почистване на зъбите при едновременно масажиране на венците с дозиран натиск (промяна на звука на вибрацията при по-силен натиск), което не позволява кървене. Съсредоточавате се върху правилния по времетраене интервал за почиастване на външни и вътрешни повърхности на зъбите и венците, без да трябва да триете четката - тя сама върши работата чрез звуковите си вибрации. След измиване на четката - има камера за съхраняване на 2 четки с таймер за ултравиолетова дезинфекция. Осен стационарното зарядно с UV - камерата, получавате и портативно зарядн заедно с кутийка за основния уред + 2 четки.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9182/10 Акумулаторна четка за зъби

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9182/10 Акумулаторна четка за зъби

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Studija 

  1. U poređenju sa pranjem samo pomoću obične četkice za zube

  2. ako se zubi peru dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta u režimu čišćenja