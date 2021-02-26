Nova glava četkice InterCare omogućava napredno čišćenje prostora između zuba

Veoma dugačka vlakna prodiru dublje između zuba i duž linije desni, a nova glava četkice InterCare je opremljena naprednom tehnologijom čišćenja koja uklanja kamenac i polira zube, kao i vlaknima sa funkcijom podsetnika koje prelaze iz plave u belu boju kada treba da zamenite glavu četkice.