Obustavljeno
Održavajte aparat za brijanje tako da bude kao nov
Patrona za čišćenje za sistem SmartClean daje vam praktičan način za čišćenje, podmazivanje i osvežavanje aparata za brijanje, kako bi svakog dana izgledao kao nov
Pakovanje sa 2 glave
Čisti
Podmazuje
Osvežava
Sistem dvostrukog filtriranja uklanja dlačice, penu i gel. Jedinstveni dvostruki filter sprečava da dlačice zapuše glave za brijanje, čime se održavaju odlične performanse aparata za brijanje.
Sistem za aktivno podmazivanje smanjuje trenje i habanje glava za brijanje i oštrica, što aparatu za brijanje omogućava da duže radi kao da je nov.
Sistem dvostrukog filtriranja i aktivno podmazivanje omogućavaju 10 puta bolje čišćenje aparata za brijanje nego samo pomoću vode