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Obustavljeno

Uložak za čišćenje

JC302/50

5

| (7) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Održavajte aparat za brijanje tako da bude kao nov

Patrona za čišćenje za sistem SmartClean daje vam praktičan način za čišćenje, podmazivanje i osvežavanje aparata za brijanje, kako bi svakog dana izgledao kao nov

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Kompatibilni proizvodi
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

S9976/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

S9975/55

Za sve sisteme SmartClean

Održavajte aparat za brijanje tako da bude kao nov

  • Pakovanje sa 2 glave

  • Čisti

  • Podmazuje

  • Osvežava

Sistem dvostrukog filtriranja uklanja dlačice, penu i gel

Sistem dvostrukog filtriranja uklanja dlačice, penu i gel. Jedinstveni dvostruki filter sprečava da dlačice zapuše glave za brijanje, čime se održavaju odlične performanse aparata za brijanje.

Aktivno podmazivanje smanjuje trenje i habanje oštrica

Aktivno podmazivanje smanjuje trenje i habanje oštrica

Sistem za aktivno podmazivanje smanjuje trenje i habanje glava za brijanje i oštrica, što aparatu za brijanje omogućava da duže radi kao da je nov.

Čisti do 10x bolje od vode

Čisti do 10x bolje od vode

Sistem dvostrukog filtriranja i aktivno podmazivanje omogućavaju 10 puta bolje čišćenje aparata za brijanje nego samo pomoću vode

Tehničke specifikacije

Uputstva i Dokumentacija

Lista sastojaka - English (US)

  • PDF datoteka, 145.6 kB
  • 29 January 2026

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