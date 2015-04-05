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  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
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  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
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  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
  • Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.

Obustavljeno

Philips Fidelio FidelioSlušalice sa mikrofonom

L2BO/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.
Fidelio L2 slušalice sa mikrofonom kombinuju najviše standarde za zvuk i udobnost, za autentičan doživljaj slušanja. Profesionalno su dizajnirane tako da daju prirodan zvuk koji je najpribližniji originalu. Izvanredna izrada za dugotrajnu udobnost.
Pogledajte sve prednosti

Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.

  • Zvuk visokog kvaliteta

  • Nošenje preko ušiju

  • Vrhunski jastučići od memorijske pene

  • Ravno sklapanje

Zvuk visokog kvaliteta reprodukuje muziku u njenom najčistijem obliku

Zvuk visokog kvaliteta reprodukuje muziku u njenom najčistijem obliku

Zvuk visokog kvaliteta omogućava najbolji doživljaj zvuka, reprodukujući originalne studijske master snimke vernije nego 16-bitni/44,1 kHz CD formati. Uz ovaj kvalitet bez kompromisa, zvuk visokog kvaliteta postaje najbolja pratnja ljubitelja muzike. Slušalice Fidelio ispunjavaju stroge standarde potrebne za prepoznatljivi kvalitet koji pruža Hi-Res Audio. Bilo da uživate u svojoj kolekciji Hi-Res muzike ili u tradicionalnijem izvoru muzike, glatke i proširene visoke frekvencije asortimana slušalica Fidelio pomoći će vam da dobijete još više od muzike.

Optimalno ventilirani neodimijumski drajveri zvučnika visokog kvaliteta

Optimalno ventilirani neodimijumski drajveri zvučnika visokog kvaliteta

Neodmijumski drajveri reaguju na celokupnu dinamiku muzike. Dizajn obuhvata otvor u sredini koji naglašava srednje i niske frekvencije, proizvodeći akustičnu energiju koja uvodi prošireni, ali kontrolisani bas i transparentne srednje frekvencije. Drajveri takođe poseduju lagani zvučni kalem koji daje sistemu agilnu reakciju koja odgovara ritmu muzike i pruža zvuk visokog kvaliteta.

Pažljivo testirani zvučnici za najbolje balansirani zvuk

Zvučnici su pažljivo testirani u cilju postizanja najbolje balansiranog zvuka.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/04/2015

Česká republika

Česká republika

Kvalitní sluchátka

V luxusním krabici dostanete sluchátka L2BO, dále v přiložené krabici jsou pozlacená redukce z 3.5 na 6.3mm, pouzdro k uchování sluchátek a dvě bezkyslíkaté kablíky ke sluchátkám: jeden z nich má mikrofon a dálkové ovládání na kabelu s ovládáním různých funkcí telefonu nebo tabletu. Zvuk je bezkonkurenční skoro téměř autentický. Vynikající je i zpracování pěnových náušníků které mají tvarovou paměť a podle toho přizpůsobí tvaru uší, tudíž neslyšíte rušení okolí a můžete si vychutnat ten nejlepší zvuk.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio L2BO Headphones with mic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio L2BO Headphones with mic

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