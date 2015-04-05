2 godine garancije
Obustavljeno
Zvuk visokog kvaliteta
Nošenje preko ušiju
Vrhunski jastučići od memorijske pene
Ravno sklapanje
Zvuk visokog kvaliteta omogućava najbolji doživljaj zvuka, reprodukujući originalne studijske master snimke vernije nego 16-bitni/44,1 kHz CD formati. Uz ovaj kvalitet bez kompromisa, zvuk visokog kvaliteta postaje najbolja pratnja ljubitelja muzike. Slušalice Fidelio ispunjavaju stroge standarde potrebne za prepoznatljivi kvalitet koji pruža Hi-Res Audio. Bilo da uživate u svojoj kolekciji Hi-Res muzike ili u tradicionalnijem izvoru muzike, glatke i proširene visoke frekvencije asortimana slušalica Fidelio pomoći će vam da dobijete još više od muzike.
Neodmijumski drajveri reaguju na celokupnu dinamiku muzike. Dizajn obuhvata otvor u sredini koji naglašava srednje i niske frekvencije, proizvodeći akustičnu energiju koja uvodi prošireni, ali kontrolisani bas i transparentne srednje frekvencije. Drajveri takođe poseduju lagani zvučni kalem koji daje sistemu agilnu reakciju koja odgovara ritmu muzike i pruža zvuk visokog kvaliteta.
Zvučnici su pažljivo testirani u cilju postizanja najbolje balansiranog zvuka.
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Majkl10
05/04/2015
Česká republika
Kvalitní sluchátka
V luxusním krabici dostanete sluchátka L2BO, dále v přiložené krabici jsou pozlacená redukce z 3.5 na 6.3mm, pouzdro k uchování sluchátek a dvě bezkyslíkaté kablíky ke sluchátkám: jeden z nich má mikrofon a dálkové ovládání na kabelu s ovládáním různých funkcí telefonu nebo tabletu. Zvuk je bezkonkurenční skoro téměř autentický. Vynikající je i zpracování pěnových náušníků které mají tvarovou paměť a podle toho přizpůsobí tvaru uší, tudíž neslyšíte rušení okolí a můžete si vychutnat ten nejlepší zvuk.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L2BO Headphones with mic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L2BO Headphones with mic