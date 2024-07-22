2 godine garancije
Obustavljeno
Noise Cancellation Pro+
Prirodni, balansirani zvuk
Premium dizajn sa kožom
38 sati reprodukcije
Od zvuka do materijala, ove bežične slušalice zatvorenog dizajna koje se nose na ušima napravljene su tako da vas uvuku duboko u muziku. Bez obzira na veličinu ili oblik vaše glave, jastučići za uši od mekane memorijske pene odlično prianjanju, a muzika se pauzira ako skinete slušalice.
Savršeno doterani drajveri u ovim slušalicama sertifikovanim za zvuk visokog kvaliteta daju prelepo balansiran zvuk, bez obzira na to da li je uključeno aktivno redukovanje buke. Bas je snažan i upečatljiv, ali ne prekomerno. Srednje frekvencije su pune i glatke. Visoke frekvencije prepune su detalja.
Slušajte uz savršenu jačinu zvuka, gde god da se nalazite. Prilagodljivo redukovanje buke koristi jedan spoljni mikrofon i jedan unutrašnji mikrofon za filtriranje neželjenih zvukova, omogućavajući vam potpuno uživanje. Awareness režim vam omogućava da kada je potrebno ponovo čujete spoljašnji svet.
Nagrade
3.5
od 5
35
Komentari
PFC!
22/07/2024
Srbija
Kvalitetni materijali
Definitivno visoka klasa , udobne za duže nošenje!
Prednosti
Udobne,dugotrajne,pouzdane
Mane
Malo teze , zbog upotrebe kvalitetnog materijal ,sto je mudra odluka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Shux
12/06/2024
Srbija
Premium za manje novca
Premium izgled i materijali,cist i jasan zvuk za sve žanrove,i odlicno ponistavanje buke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Žuža06
28/07/2022
Hrvatska
Odlične slušalice
Prije kupnje sam dosta istraživala i zaista sam zadovoljna svojim odabirom. Već na prvi pogled se vidi kvaliteta izrade slušalica koja me oduševila. Jedna od značajki koja mi se najviše sviđa je automatsko pauziranje kada se sluške skinu sa glave :). Fora je i što se skine aplikacija i može se podešavati zvuk kako vama odgovara, a što se same kvalitete zvuka tiče, smatram da je omjer uloženo - dobiveno odličan, znate ono kad u pjesmi koju slušate godinama čujete neke nove zvukove ;). Možda da još samo napomenem da su odlične za slušanje glazbe, ali ako mislite razgovarati preko njih ja bih se ipak prebacila na nešto drugo. U svakom slučaju moja topla preporuka :)
Prednosti
Izgled, kvaliteta zvuka, jednostavnost korištenja
Mane
Nisu najbolja opcija za telefonske razgovore
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L3 Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju
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Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.