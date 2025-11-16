L4/00
Napravljene za slušaoce
Udobno istražujte nove muzičke svetove gde god da se nalazite. Ove audiofilske bežične slušalice spajaju izvanredni Fidelio zvuk sa pametnim redukovanjem buke i vrhunskom udobnošću, za prefinjeno slušanje kod kuće ili u pokretu.
Izvanredni prirodni zvuk
Noise Canceling Pro+
Vrhunski kvalitet poziva
Bezvremeni Fidelio dizajn
Od čistog kontrolisanog basa do toplih srednjih i blistavih visokih tonova, ove vrhunske slušalice donose vam izvanredan prirodni zvuk uz precizno razdvajanje instrumenata. Dinamički drajveri presvučeni grafenom pružaju više detalja nego ikada. Čućete pesme svojih omiljenih izvođača upravo onako kako su ih napravili.
Prilagodljivo redukovanje buke brzo se prilagođava vašem okruženju kako bi se smanjila spoljašnja buka – uključujući vetar – u realnom vremenu. Od muzike do poziva, možete da se prepustite gde god da ste, a da pritom ni prstom ne mrdnete. Ako želite da podesite nivo transparantnosti, to možete jednostavno da postignete pomoću aplikacije Philips Headphones.
Mikrofoni za prostorno filtriranje usredsređuju se na zvuk vašeg glasa dok napredni AI algoritmi eliminišu pozadinsku buku kako ne bi ometali poziv. Možete sa zadovoljstvom da obavljate pozive sa najprometnijih i najbučnijih mesta: osoba sa kojom razgovarate čuće vas jasno, a i vi nju.
3.5
od 5
6
Komentari
Dainius R
16/11/2025
Lietuva
Philips Fidelil L4 yra puikios
Turėjau ausines Philips Fidelio L3, kurios pranoko vidus mano lūkesčius dėl garso, dėl dizaino Ir patikimumo. Turiu Ir kitų prekės ženklų audines, o kainos kokybės santykis akivaizdžiai Philips pusėje. Todėl 2025 metų spalį nutariau įsigyti naujas Philips Fidelio L4. Nors atnaujinimas nėra itin didelis, tačiau keli dizaino pakeitimai matosi. Garsas yra aukštis kokybės. Prisijungimas prie telefono ir kitų prietaisų tapo stabilus po programinės įrangos atnaujinimo. Iki tol kartais prapuldavo ryšys ir atsijungdavo ausinės. Todėl labai rekomenduoju naudoti Philips aplikaciją, kuri padeda atsisiųsti programinės įrangos atnaujinimą.
Prednosti
Garso kokybė, dizainas, Philips aplikacija
Mane
Didelė konkurencija, galėtų būti įvairesnių spalvų.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Datum upotrebe 2024-10-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Datum upotrebe 2024-10-16
Irek B.
18/02/2025
Polska
Fidelio, marka zobowiązuje.
Hi-Res po LDAC jest przednia. Słuchanie po przewodzie USB-C też jest możliwe. Tylko nie wiedzieć czemu producent dołączył ten przewód taki krótki i zaznaczył w specyfikacji, że jest przeznaczony tylko do ładowania? Na szczęście mam taki przewód innego producenta i czasami myślę, że z niego skorzystam. Po przewodzie 3,5 mm z dźwiękiem jest już słabiej. Kupiłem je z myślą by korzystać również z nich na laptopie. Miałem niesmak, ale udało mi się znaleźć sterownik BT, który umożliwił połączenie bezprzewodowo po LDAC. W efekcie nie żałuję zakupu bo w końcu mogę odstawić słuchawki przewodowe, których używałem jeszcze na laptopie. Jeśli chodzi o dźwięk to jest czysty i mocno basowy tak jak lubię. Aplikacja po aktualizacji działa sprawnie. Szkoda tylko, że nie jest dostępna również na PC. Budowa słuchawek: zarówno muszle jak i pałąk to metal. Nauszniki ze skóry muirhead. Pałąk nie jestem pewien bo nie określono tego w opisie. Dobrze leżą na głowie, zakrywają mi całe małżowiny i dobrze izolują od otoczenia. Zamknięta konstrukcja, nic z zewnątrz nie dociera podczas użytkowania, idealnie. W zestawie nie ma adaptera samochodowego tak jak ktoś zaznaczył poniżej w swojej recenzji. Ale zabłysnąć trzeba czymś czego defacto pewnie się nie używa.
Prednosti
Design
Mane
Krótki przewód USB-C
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2024-01-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2024-01-18
DinedalP
14/01/2025
Polska
Dobre ALE?
Produkt zdecydowanie lepiej zbudowany od poprzedników, widać że użyto lepszych materiałów co skutkować powinno lepszą żywotnością. Jakość dzwięku dobra na poziomie sony mx4 i mx5(nie znakomita jak sennheiser czy bowers lub bang). ANC na zadowalającym poziomie. Informacja dla użytkowników noszących okulary - jest wygodnie, chociaż producent mógł bardziej pochylić przetworniki i byłoby idealnie. W 6 stopniowej skali zdecydowana mocna 5 tka w swojej klasie cenowej. Plusy: - dobrej jakości materiały, - dobry dzwięk (szczególnie rock i hardrock lub techno) - czuć przetworniki HiRes - twarde etui i bogatą zawartość (adapter samolodowy, przewód usb, jack to jack) Minusy: - cena bez promocji - mógłby by być trochę głębsze pady/ bardziej pochylone przetworniki - brak łatwo dostępnych części zamiennych po za serwisem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2024-09-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2024-09-14
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