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  • Stvorene za ljubitelje muzike
  • Stvorene za ljubitelje muzike
  • Stvorene za ljubitelje muzike
  • Stvorene za ljubitelje muzike
  • Stvorene za ljubitelje muzike
  • Stvorene za ljubitelje muzike

Novo

FidelioSlušalice koje prekrivaju uši

L5/00

Stvorene za ljubitelje muzike

Dajte muzici koju volite prostora da diše. Ove vrhunske bežične slušalice koje prekrivaju uši kombinuju izuzetan Fidelio zvuk sa izuzetnom udobnošću i našom do sada najinteligentnijom kontrolom buke. Stavite ih i odvešće vas na nova mesta.

Pogledajte sve prednosti

Stvorene za ljubitelje muzike

  • Izuzetan prirodan zvuk

  • Prilagodljivo poništavanje buke

  • Lagana udobnost tokom celog dana

  • Vrhunski kvalitet poziva

Izuzetan. Prepoznatljiv Philips zvuk za Fidelio

Posebno izrađene membrane sa keramičkim premazom i svilenim vešanjem stvaraju uravnotežen, prirodan zvuk koji vas uvodi duboko u muziku. Od čvrstog, kontrolisanog basa, preko toplih srednjih tonova i blistavih visokih tonova, do preciznog razdvajanja instrumenata – numere koje volite dobijaju prostor da dišu.

Prilagodljivo poništavanje buke, usklađenije nego ikada

Pametniji algoritmi se neprekidno prilagođavaju vašem okruženju i načinu na koji slušalice pristaju, pružajući lako i potpuno prožimajuće iskustvo slušanja. Promene u zaptivanju jastučića oko ušiju do kojih dolazi dok se krećete automatski se kompenzuju, dok se režim svesnosti automatski aktivira u tihim okruženjima. Kako god da se krećete i gde god da idete, ravnoteža između potpunog uživljavanja i svesti o okruženju uvek je savršena.

Fidelio dizajn. Izuzetna udobnost i osećaj lakoće

Precizno konstruisan okvir i mekana traka za glavu od proteinske kože ravnomerno raspoređuju težinu, dok ovalni jastučići za uši pružaju efikasnu pasivnu izolaciju buke. Panel osetljiv na dodir omogućava vam da jačinu zvuka kontrolišete vrhovima prstiju, a muzika se pauzira kada skinete slušalice.

Tehničke specifikacije

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