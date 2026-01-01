Prilagodljivo poništavanje buke, usklađenije nego ikada

Pametniji algoritmi se neprekidno prilagođavaju vašem okruženju i načinu na koji slušalice pristaju, pružajući lako i potpuno prožimajuće iskustvo slušanja. Promene u zaptivanju jastučića oko ušiju do kojih dolazi dok se krećete automatski se kompenzuju, dok se režim svesnosti automatski aktivira u tihim okruženjima. Kako god da se krećete i gde god da idete, ravnoteža između potpunog uživljavanja i svesti o okruženju uvek je savršena.