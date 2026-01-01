2 godine garancije
Novo
L5/00
Stvorene za ljubitelje muzike
Dajte muzici koju volite prostora da diše. Ove vrhunske bežične slušalice koje prekrivaju uši kombinuju izuzetan Fidelio zvuk sa izuzetnom udobnošću i našom do sada najinteligentnijom kontrolom buke. Stavite ih i odvešće vas na nova mesta.
Izuzetan prirodan zvuk
Prilagodljivo poništavanje buke
Lagana udobnost tokom celog dana
Vrhunski kvalitet poziva
Posebno izrađene membrane sa keramičkim premazom i svilenim vešanjem stvaraju uravnotežen, prirodan zvuk koji vas uvodi duboko u muziku. Od čvrstog, kontrolisanog basa, preko toplih srednjih tonova i blistavih visokih tonova, do preciznog razdvajanja instrumenata – numere koje volite dobijaju prostor da dišu.
Pametniji algoritmi se neprekidno prilagođavaju vašem okruženju i načinu na koji slušalice pristaju, pružajući lako i potpuno prožimajuće iskustvo slušanja. Promene u zaptivanju jastučića oko ušiju do kojih dolazi dok se krećete automatski se kompenzuju, dok se režim svesnosti automatski aktivira u tihim okruženjima. Kako god da se krećete i gde god da idete, ravnoteža između potpunog uživljavanja i svesti o okruženju uvek je savršena.
Precizno konstruisan okvir i mekana traka za glavu od proteinske kože ravnomerno raspoređuju težinu, dok ovalni jastučići za uši pružaju efikasnu pasivnu izolaciju buke. Panel osetljiv na dodir omogućava vam da jačinu zvuka kontrolišete vrhovima prstiju, a muzika se pauzira kada skinete slušalice.
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