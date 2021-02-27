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Obustavljeno

Philips FidelioFidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

M2BTBK/00

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/02/2021

Polska

Polska

Dźwięk na wysokim poziomie

Słuchawki z znanej mi sprzed wielu lat serii. Po odsłuchaniu kilku utworów w sklepie zakupiłem je. Do mojej muzyki pasują świetnie, bardzo wierna charakterystyka dźwięku. Mocy również im nie brakuje. Nie są za ładne, ale w sprzęcie takiej klasy taka cecha schodzi na dalszy plan.

Ova recenzija je napisana za Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Datum upotrebe 2021-01-27

Ova recenzija je napisana za Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Datum upotrebe 2021-01-27

24/01/2017

Polska

Polska

Mój azyl, moja radość odkrywania starej muzyki na nowo.

Produkt wart swej ceny, doznania bezcenne :-) w erze nowoczesnych zabawek nie myślałem że będzie coś jeszcze co da mi tyle radochy, a jednak... Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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