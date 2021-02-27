Obustavljeno
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Robo888
27/02/2021
Polska
Dźwięk na wysokim poziomie
Słuchawki z znanej mi sprzed wielu lat serii. Po odsłuchaniu kilku utworów w sklepie zakupiłem je. Do mojej muzyki pasują świetnie, bardzo wierna charakterystyka dźwięku. Mocy również im nie brakuje. Nie są za ładne, ale w sprzęcie takiej klasy taka cecha schodzi na dalszy plan.
Ova recenzija je napisana za Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Datum upotrebe 2021-01-27
Ova recenzija je napisana za Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Datum upotrebe 2021-01-27
Krawiec72
24/01/2017
Polska
Mój azyl, moja radość odkrywania starej muzyki na nowo.
Produkt wart swej ceny, doznania bezcenne :-) w erze nowoczesnych zabawek nie myślałem że będzie coś jeszcze co da mi tyle radochy, a jednak... Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones