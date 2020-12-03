2 godine garancije
Obustavljeno
4.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Marthas
03/12/2020
Česká republika
Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky
Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.
Prednosti
Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači
Mane
Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD170 Miniaturní DVD kino
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD170 Miniaturní DVD kino