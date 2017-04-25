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Obustavljeno

MCD183 Component DVD micro system

MCD183/12

3.6

| (11) Komentari

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3.6

od 5

11

Komentari

3

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

07/11/2013

Polska

Polska

jest niezastąpiony,

jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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