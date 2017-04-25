Obustavljeno
MCD183/12
3.6
od 5
11
Komentari
Gary
25/04/2017
Česká republika
Verifikovani kupac
Tento výrobek je naprosto vyhovující
Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
NiccaVonDee
07/11/2013
Polska
jest niezastąpiony,
jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Marek1979
20/05/2012
Polska
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD