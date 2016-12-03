Obustavljeno
MCD712/12
4.2
od 5
34
Komentari
jarmila
03/12/2016
Slovensko
nemam ziadne negativne skusenosti je proste super na to cosom od neho chcela dakujem
nechcem nic ine pouzivam ho 7 rokov a nemam chut kupovat nieco novsie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD712 Komponentný DVD mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD712 Komponentný DVD mikrosystém
Bartguz
17/12/2013
Polska
BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
tomaszc
17/12/2013
Polska
Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.
Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD