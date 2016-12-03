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Obustavljeno

MCD712 Component DVD micro system

MCD712/12

4.2

| (34) Komentari

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4.2

od 5

34

Komentari

2

03/12/2016

Slovensko

Slovensko

nemam ziadne negativne skusenosti je proste super na to cosom od neho chcela dakujem

nechcem nic ine pouzivam ho 7 rokov a nemam chut kupovat nieco novsie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCD712 Komponentný DVD mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCD712 Komponentný DVD mikrosystém

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

17/12/2013

Polska

Polska

Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.

Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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