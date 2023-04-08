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Obustavljeno

Heritage Audio MCD909 DVD component Hi-Fi system

MCD909/12

5
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
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5.0

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

08/04/2023

Polska

Polska

Super

Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

02/09/2016

Polska

Polska

To na prawdę wysoka półka.

Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

28/02/2016

România

România

raport calitatre-pret excelent

Sunt un om foarte pretentios si recenzia mea s-ar putea sa para putin prea dura.Design excelent, Sunetul este unul foarte bun. Lampile se incalzesc destul de repede, aparatul porneste in 13 secunde aproximativ. Per total este un produs care isi merita banii. Puntul lui forte este sunetul de o calitate peste medie. De reprosat: scrisul de pe boxe este intr-o parte, probabil ca masina care a imprimat nu a fost calibrata cu pozitia difuzoarelor in momentul imprimarii. Dvd-ul de pe acest produs este aproape inutil, mai util era sa fie compatibil SACD, dar asta este strict parerea mea. Telecomanda vrea sa fie si ea una demna de produsele hi-end, are un aspect excelent , este f intuitiva, dar putin cam incomoda la manipulare. Ca o concluzie: este un produs cu un sunet de calitate superioara.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente

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