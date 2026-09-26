Obustavljeno
4.4
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Wieloryb
26/09/2026
Polska
Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍
Ova recenzija je napisana za MCM1150 Mikrowieża
Datum upotrebe 2026-09-26
Ova recenzija je napisana za MCM1150 Mikrowieża
Datum upotrebe 2026-09-26
Mati15
31/12/2015
Polska
Fajnie odtwarza muzykę
Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM1150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM1150 Mikrowieża
lukaszp125
24/02/2015
Polska
THE BEST
Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM1150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM1150 Mikrowieża