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Obustavljeno

MCM1150 Micro music system

MCM1150/12

4.4

| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.4

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

26/09/2026

Polska

Polska

Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍

Ova recenzija je napisana za MCM1150 Mikrowieża

Datum upotrebe 2026-09-26

Ova recenzija je napisana za MCM1150 Mikrowieża

Datum upotrebe 2026-09-26

31/12/2015

Polska

Polska

Fajnie odtwarza muzykę

Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM1150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM1150 Mikrowieża

24/02/2015

Polska

Polska

THE BEST

Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM1150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM1150 Mikrowieża

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