Obustavljeno
MCM1350/12
4.2
od 5
5
Komentari
regents
31/01/2018
България
системата има отлични характеристики
Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM1350 Микро музикална система
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM1350 Микро музикална система
greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Prednosti
Будильник, доступная цена.
Mane
Не нашел.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM1350 Музична мікросистема
Datum upotrebe 2019-06-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM1350 Музична мікросистема
Datum upotrebe 2019-06-21
Sherlock
15/01/2016
Polska
Super sprzęcik
Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM1350 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM1350 Mikrowieża