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Obustavljeno

MCM1350 Micro music system

MCM1350/12

4.2

| (5) Komentari

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4.2

od 5

5

Komentari

4
2
1

31/01/2018

България

България

системата има отлични характеристики

Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM1350 Микро музикална система

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM1350 Микро музикална система

21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Prednosti

Будильник, доступная цена.

Mane

Не нашел.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM1350 Музична мікросистема

Datum upotrebe 2019-06-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM1350 Музична мікросистема

Datum upotrebe 2019-06-21

15/01/2016

Polska

Polska

Super sprzęcik

Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM1350 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM1350 Mikrowieża

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